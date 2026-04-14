Senior integrationskonsult till spännande konsultbolag
Vill du arbeta med integration på riktigt, från klassiska systemkopplingar till moderna, eventdrivna lösningar? Vill du dessutom ha stort ansvar, påverka teknikval och arbeta i en miljö där kvalitet går före volym?
Nu söker vi en senior integrationskonsult till ett växande specialistbolag inom integration, BI och AI.
Om rollen
Som senior integrationskonsult arbetar du end-to-end med integrationslösningar, från design till implementation och drift. Du blir en nyckelperson i uppdrag där du både bygger lösningar och fungerar som rådgivare mot kund.
Rollen är bred och affärsnära, där du har stort ansvar och möjlighet att påverka både tekniska beslut och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Design och utveckling av integrationslösningar
Arbeta med API:er, meddelandeköer och filbaserade integrationer
Bygga integrationsflöden i exempelvis Azure Integration Services
Säkerställa robusta lösningar
Rådgivning kring integrationsarkitektur och tekniska vägval
Vem vi söker
Vi söker dig som är en senior integrationskonsult med djup teknisk förståelse och erfarenhet av att designa, utveckla och driva integrationslösningar från start till mål.
Har minst 5 års erfarenhet inom integration / systemintegration
Har arbetat med integration mellan affärssystem
Har stark teknisk förståelse (t.ex. REST, JSON, XML)
Erfarenhet av CI/CD
Är van att felsöka, arbeta med loggning och hantera driftfrågor
Meriterande
Erfarenhet av Azure (Logic Apps, Service Bus, API Management, Functions)
Erfarenhet av traditionella integrationsplattformar (t.ex. BizTalk)
Erfarenhet av eventdriven arkitektur
Kunskap inom säkerhet (OAuth2, certifikat, autentisering)
Erfarenhet av kravarbete och kunddialog
För att lyckas i rollen tror vi att du är: Det som verkligen avgör i denna roll är att du:
Är självgående, ansvarstagande, kommunikativ och trygg i kunddialog. Vi tror att du är van att ta ägandeskap över hela leveransen. Som person är du lösningsorienterad med ett affärsmässigt driv.Om företaget
Företaget är ett mindre specialistbolag med stark kompetens inom BI och dataplattformar. Här får du stor frihet och möjlighet att påverka ditt arbete. De arbetar med långa och stabila kunduppdrag i en kultur präglad av tillit, ödmjukhet och samarbete.Så ansöker du
A-hub ansvarar för rekryteringsprocessen och samarbetar nära med vår kund i denna tillsättning. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi arbetar löpande med urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563354-1945065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Lagergrens gata 8 (visa karta
)
652 26 KARLSTAD
