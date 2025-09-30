Senior Integrationskonsult till internationellt bolag i Jönköping
2025-09-30
Vi söker en senior integrationskonsult till ett konsultuppdrag i Jönköping. Rollen innebär att ta en ledande roll i utvecklingen av moderna integrationslösningar, med fokus på Azure Integration Services, mikrotjänster och API:er. Här får du möjlighet att kombinera teknikledarskap med praktiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med verksamheten.
Arbetsuppgifter
Designa och implementera integrationslösningar baserade på Azure Integration Services, mikrotjänster och API:er.
Fungera som teknisk ledare och mentor för utvecklingsteamet.
Säkerställa att lösningarna är skalbara, säkra och följer best practice.
Delta i kravställning, lösningsdesign och tekniska beslut i dialog med verksamheten.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Erfarenhet av Azure Integration Services (App Container, Service Bus, API Management).
Kunskap om mikrotjänstarkitektur och containerteknologier (t.ex. Docker, Kubernetes).
Erfarenhet av BizTalk, C#/.NET och API-utveckling.
Förståelse för säkerhet, prestanda och DevOps-principer.
Meriterande:
Erfarenhet av integrationer mot affärssystem (t.ex. IFS, Lime, Probill).
Bakgrund inom el- och energibranschen.
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du är kommunikativ, trygg i att fatta tekniska beslut och van att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär.
Villkor
Plats: Jönköping (100 % onsite).
Omfattning: Heltid.
Uppdragsperiod: 13 oktober 2025 - 15 april 2026, med möjlighet till förlängning.
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Viktigt:
Ditt CV ska tydligt visa hur du uppfyller skall-kraven.
Lön enligt överenskommelse
