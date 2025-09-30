Senior Integrationskonsult till internationellt bolag i Jönköping

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Lund
2025-09-30


Publiceringsdatum
2025-09-30

Beskrivning
Vi söker en senior integrationskonsult till ett konsultuppdrag i Jönköping. Rollen innebär att ta en ledande roll i utvecklingen av moderna integrationslösningar, med fokus på Azure Integration Services, mikrotjänster och API:er. Här får du möjlighet att kombinera teknikledarskap med praktiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med verksamheten.
Arbetsuppgifter
Designa och implementera integrationslösningar baserade på Azure Integration Services, mikrotjänster och API:er.


Fungera som teknisk ledare och mentor för utvecklingsteamet.


Säkerställa att lösningarna är skalbara, säkra och följer best practice.


Delta i kravställning, lösningsdesign och tekniska beslut i dialog med verksamheten.

Kvalifikationer
Skall-krav:

Erfarenhet av Azure Integration Services (App Container, Service Bus, API Management).


Kunskap om mikrotjänstarkitektur och containerteknologier (t.ex. Docker, Kubernetes).


Erfarenhet av BizTalk, C#/.NET och API-utveckling.


Förståelse för säkerhet, prestanda och DevOps-principer.


Meriterande:

Erfarenhet av integrationer mot affärssystem (t.ex. IFS, Lime, Probill).


Bakgrund inom el- och energibranschen.


Vi söker dig som är strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du är kommunikativ, trygg i att fatta tekniska beslut och van att arbeta i gränslandet mellan teknik och affär.
Villkor
Plats: Jönköping (100 % onsite).


Omfattning: Heltid.


Uppdragsperiod: 13 oktober 2025 - 15 april 2026, med möjlighet till förlängning.


Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.


Viktigt:

Ditt CV ska tydligt visa hur du uppfyller skall-kraven.


Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med din ansökan.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qbemanning.se
0708233900

Jobbnummer
9532577

