senior inköpsspecialist med passion för hållbarhet
2025-10-28
Vi söker en senior inköpsspecialist med passion för hållbarhet - föräldravikariat med start 1 februari
Vill du vara med och forma framtidens inköpsfunktion i en organisation där hållbarhet står högt på agendan? Nu söker vi en erfaren och kommunikativ inköpsspecialist till ett spännande föräldravikariat på ett år, med start den 1 februari.
Om rollen
Du kommer att kliva in i en nyckelroll där du tillsammans med en kollega driver och vidareutvecklar vår inköpsfunktion. Rollen är både strategisk och operativ - du kommer att arbeta med hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning, och samtidigt bidra till att bygga upp strukturer och arbetssätt från grunden. Du får vara med och påverka hur vi bygger upp våra verktyg och processer framåt.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt inköpsarbete
Har varit med och implementerat inköpsfunktioner tidigare
Är en stark kommunikatör som får med dig organisationen på förändringsresor
Är tydlig, lyhörd och ödmjuk i ditt ledarskap
Har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor kopplat till inköp
Har erfarenhet från tillverkande industri, bygg- eller fastighetsbranschen
Förstår vikten av att nå ut i hela organisationen - inte bara till tjänstemän
Är van att arbeta nära ledning
Vi tror att du är en människonära person som kombinerar affärsmässighet med ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Du har under de senaste åren fördjupat dig i hur hållbarhetsaspekter kan integreras i inköpsprocesser - särskilt i större entreprenader - och vill nu vara med och göra verklig skillnad.
Om uppdraget
Detta är ett föräldravikariat på ett år med start den 1 februari. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med en kollega som är på plats sedan tidigare och tillsammans fortsätter ni att bygga upp och stärka inköpsfunktionen.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är kandidatansvarig Emma Rehn (emma.rehn@wise.se
) och Konsultchef Emilie Runnegård Shawwaf (emilie.runnegard@thepace.se
)
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Ersättning
