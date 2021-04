Senior Inköpare Hus Stockholm - Ncc AB - Inköpar- och marknadsjobb i Solna

Ncc AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna2021-04-01Inom affärsområdet NCC Building Sweden finns avdelning Hus Stockholm. Vi jobbar med nybyggnad och ombyggnad av kommersiella fastigheter som exempelvis skolor, kontor, sjukhus och handelslokaler. Inom avdelningen finns ett stort engagemang för att utveckla arbetet framåt och vi arbetar aktivt med hållbarhet, nya tekniska lösningar, mångfald och jämställdhet. Vi ser oss själva som ett ödmjukt team där vi hjälps åt och samarbetar för att utvecklas. Vårt mål är att vara en riktigt bra arbetsplats och agera förebild inom byggbranschen.Några av de projekt vi på NCC nyligen färdigställt är Rinkebys Polishus, Sergelhuset i city, ICAs nya huvudkontor vid Arenastaden, Hotellen At Six och Hobo vid Brunkebergstorg, tillbyggnad av Södersjukhuset, och inte minst vårt nya huvudkontor vid Järva Krog dit vi flyttade i november 2019. Över 90 procent av våra projekt drivs i samverkan med kund.Vi arbetar just nu med flera spännande stadsutvecklingsprojekt dels åt vår interna fastighetsutvecklare NCC Property Development i Hangar 5 vid Bromma flygplats, men även med ombyggnad av Högdalsdepån och nybyggnad av station Hagastaden till Region Stockholm.Senior Inköpare Hus StockholmJust nu söker vi en senior projektinköpare till ett av våra stora projekt. Som Projektinköpare kommer du att arbeta nära produktionen i projektet och vara projektets inköpsansvarige. Som ansvarig för projektinköpen tar du gemensamt med projektledningen fram projektets inköpsstrategier, inköpstidplan och samordnar inköpsarbetet i projektet.I din roll kommer du även att stötta avdelningen i anbudsarbeten och arbeta för avdelningens utveckling gällande projektinköp. Som senior projektinköpare så kommer du även att vara mentor för någon kollega som också arbetar med inköp i projekt.Du kommer att tillhöra avdelningens projektinköpare med tillhörighet i Kalkyl och Inköpsgruppen. Gruppen har ett nära samarbete där man gemensamt löser arbetsuppgifterna och tar stöd av varandra i arbetet.Dina erfarenheterDu har god erfarenhet av byggbranschen samt arbetat som projektinköpare under minst 5 år. Vi ser även att du har en god insyn och förståelse för entreprenadverksamhet och entreprenadjuridik. Du har affärssinne, och kan skapa utmanande mål i projekten tillsammans med Projektcheferna samt förmågan att förmedla affärstänk och strategier till dina kollegor.Vem är du?Du trivs i nära samarbete med dina kollegor och arbetar aktivt efter att bygga en gemenskap i gruppen, men har även förmågan att skapa ett driv och en vinnarkänsla. Du är nyfiken på att själv utvecklas vidare.Som person har du god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du är flexibel och trivs med att arbeta i team. Att skapa goda kontakter såväl internt inom NCC som externt är en framgångsfaktor hos dig.Att säkra bra leveranser ger dig styrka men du söker efter utvecklingsmöjligheter i arbetssätt och metoder för att nå bättre lösningar.Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och din förmåga att samarbeta.Tillsammans bygger vi hållbara lösningarFör att hitta framtidens hållbara lösningar söker vi dig med ett nyfiket sinne som ser möjligheter. Detta gör du tillsammans med engagerade kollegor och chefer som uppmuntrar din personliga utveckling.Utvecklas med oss!Hos oss på NCC blir du en del av en organisation med goda värderingar, en hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas tillsammans. Detta tror vi är grunden för att nå vår ambition med stolta och nöjda medarbetare. Vi är glada över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande bransch.Låter det som ett intressant nästa steg är du varmt välkommen med din ansökan!Sista ansökningsdag är den 25 april, men vi kommer att påbörja urvalsprocessen innan dess. Låter detta intressant för dig? Tveka inte att höra av dig med din ansökan! Urval sker löpande så lämna din ansökan idag!Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Johanna Creutz på johanna.creutz@ncc.se Varaktighet, arbetstidDagtid 100%2021-04-01Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25NCC AB5670771