Senior inköpare - konsultuppdrag 50-100 %
Addilon Professionals AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-04
För kunds räkning söker vi dig som har rätt kvalifikation, erfarenhet och personlighet för detta uppdrag.Vill du som erfaren inköpare ta ett helhetsgrepp om inköpsområdet och skapa tydliga, hållbara strukturer i en verksamhet inom vård och omsorg? Vi söker en självgående senior inköpare för ett konsultuppdrag på 50-100 procent. Uppdraget innebär att etablera processer, arbeta med ramavtal, utveckla artikeldatabas och driva datadrivet inköpsarbete med fokus på förbrukningsmaterial.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att professionalisera inköpsområdet och skapa struktur där den saknas. Du arbetar nära verksamhet och ekonomi och driver både strategi, metodik och praktiskt genomförande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Utveckla och införa inköpsprocesser och styrning
- Säkerställa välfungerande ramavtal, inklusive kravställning, förhandling och uppföljning
- Bygga och kvalitetssäkra artikeldatabas för förbrukningsmaterial
- Genomföra spendanalyser och identifiera besparingsmöjligheter
- Arbeta med leverantörer och säkerställa avtalsefterlevnad
- Stödja verksamheten i beställningar och avrop
- Driva förbättringsarbete kopplat till struktur, system och arbetssättKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete
- Erfarenhet av att bygga eller förbättra inköpsprocesser
- Dokumenterad erfarenhet av ramavtal och avtalshantering
- God vana av spendanalys och inköpsdata
- Erfarenhet av indirekt material och förbrukningsmaterial
- God systemkunskap inom inköp/ERP och god Excel-vana
- Van att arbeta självständigt och driva både analys och genomförande
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:
• Självgående, trygg och ansvarstagande
- Strukturerad och noggrann
- Analytisk och datadriven
- Kommunikativ och pedagogisk i dialog med beställare
- Relationsskapande och prestigelös
- Lösningsorienterad och bekväm i förändringsarbete
Vi erbjuder
Som konsult hos oss får möjlighet att arbeta hos kunder som ligger i framkant inom svensk industri och näringsliv. Uppdragen anpassas för att nivån ligga i linje med kundens förväntningar och vara så utvecklande och stimulerande som möjligt. Till din hjälp kommer du att ha många duktiga kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vi transformerar karriärer och bygger framgångsrika företag genom att alltid utgå från våra värderingar.Så ansöker du
Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras för dig som går vidare till intervju.
För att arbeta som konsult hos oss krävs det att du:
1. Delar våra värderingar
2. Är etablerad i ditt yrke
3. Har relevant erfarenhet för uppdraget
4. Gärna har erfarenhet från olika roller och olika branscher
Vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess. Det innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap samt genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Enligt överenskommelse.
