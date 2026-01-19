Senior Ingenjör
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som Senior Ingenjör arbetar du i gränslandet mellan produkt och produktion och har en central roll i utvecklingen av moderna, effektiva och hållbara produktionssystem. Med fokus på byggbarhet, lean och teknisk mognad tar du fram verktygskoncept och strategier för smarta och nytänkande produktionslösningar.
Du är delaktig genom hela verktygets livscykel - från idé och design till färdigproducerade verktyg och vidare stöd i pågående produktion. Rollen präglas av ett nära samarbete med kollegor inom produktion och inköp samt med externa kunder och leverantörer, där engagemang, förtroende och teknisk kompetens är avgörande för att lyckas.
I arbetet ingår bland annat att:
* Definiera verktyg och ta fram tillverknings- och verktygskoncept
* Skapa, granska och godkänna verktygsunderlag
* Föra dialog med kunder och leverantörer
* Hantera kundkrav kopplade till verktygssatser och underlag
* Ge teknisk support till verktygsleverantörer
* Säkerställa att valda verktygs- och industrialiseringslösningar uppfyller produkt-, kund-, byggbarhets- och ergonomikrav
Ansvarsområdet omfattar både införande av ny teknologi och stöd till befintlig produktion, ofta i flera parallella projekt av varierande storlek.
Du är en erfaren ingenjör inom maskinteknik, konstruktion eller produktion, alternativt har motsvarande kompetens. För att lyckas i rollen har du goda kunskaper i CAD och erfarenhet av att arbeta med konstruktion och verktygsdesign i industriell miljö.
Du har förmåga att leda och fördela arbete samt erfarenhet av att genomföra tekniska granskningar. Erfarenhet av automation är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett krav då många projekt genomförs i nära samarbete med internationella kunder, partners och leverantörer.
Som person är du nyfiken, noggrann och metodisk. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att samarbeta med andra. Du är social, lyhörd och bekväm med att verka i en roll där många kontaktytor och tekniska frågeställningar möts.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
