Senior Infrastrukturarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet inom utbildning och forskning som befinner sig i flera större infrastrukturella förflyttningar. Miljön är komplex och består av både egenutvecklade system och etablerade standardprodukter, vilket ställer höga krav på helhetssyn, säkerhet och långsiktighet. Här får du vara med och forma riktningen för identitets- och åtkomstlösningar, molnbaserade tjänster och den övergripande IT-miljön.
Rollen passar dig som trivs med att kombinera strategi och teknik. Du arbetar nära specialister inom drift, utveckling och projekt samt verksamhetsrepresentanter för att fånga behov, analysera krav och omsätta dem till tydliga arkitekturella vägval. En central del av uppdraget är att bidra med expertis inom identity and access management, Active Directory, Microsoft Entra ID, federation och Zero Trust-baserad säkerhetsarkitektur. Det här är en möjlighet att påverka långsiktiga tekniska beslut i en hybridmiljö där arkitekturen behöver vara robust, skalbar och framtidssäker.
ArbetsuppgifterDu initierar och driver arbetet med målarkitektur och teknisk riktning för infrastrukturen.
Du analyserar verksamhetskrav och behovsbilder och omsätter dem till hållbar infrastrukturdesign.
Du designar och vidareutvecklar lösningar inom identity and access management, inklusive autentiseringsflöden och federationslösningar.
Du bidrar till modernisering av Active Directory och integrationer mot Azure AD och Microsoft Entra ID.
Du ger teknisk rådgivning till projekt, drift, utveckling och IT-ledning i arkitekturfrågor och förändringsinitiativ.
Du dokumenterar arkitekturella beslut, målarkitekturer och standardiserade lösningsbilder på ett strukturerat sätt.
Du stöttar införande av nya plattformar, tekniska standarder och transformationer kopplade till exempelvis identitetsplattformar och moln.
KravDu har erfarenhet av att ta fram målarkitektur och tekniska roadmaps för infrastruktur.
Du har relevant certifiering eller motsvarande kunskap inom infrastrukturarkitektur, säkerhet eller IT-arkitektur, exempelvis TOGAF eller CISSP.
Du har goda kunskaper om modern infrastrukturarkitektur och etablerade arbetssätt inom området.
Du har erfarenhet av standardiserade sätt att dokumentera lösnings- och infrastrukturarkitektur.
Du har god förståelse för arkitekturprinciper inom infrastruktur, till exempel skalbarhet, redundans, säkerhet och återställning.
Du har arbetat i organisationer där egen systemutveckling kombineras med standardprodukter.
Du har dokumenterad erfarenhet inom flera av följande områden: nätverksarkitektur, server- och lagringslösningar, containerplattformar, identitet och åtkomst samt säkerhetsarkitektur inom infrastruktur.
Du har erfarenhet av komplexa IT-miljöer med hybrid, on-prem och moln.
Du har erfarenhet av att omsätta verksamhetskrav till teknisk infrastrukturdesign.
Du har erfarenhet av att driva och införa förändringar på ett strukturerat sätt samt arbeta med livscykelhantering av teknisk infrastruktur.
Du har erfarenhet av att driva transformationer, exempelvis byte av identitetsplattform eller molnresor.
Du kommunicerar arkitekturella frågeställningar tydligt och pedagogiskt med både tekniker, IT-ledning och verksamhetsrepresentanter.
Du har erfarenhet av att införa nya plattformar eller tekniska standarder.
MeriterandeDu har erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis SAFe, Scrum eller Kanban.
Du har erfarenhet av DevOps, till exempel CI/CD, automatiserade leveransflöden eller nära samverkan mellan utveckling och drift.
Du trivs med att ta initiativ, arbeta självständigt och hantera flera parallella frågor samtidigt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044681-2094194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9997976