Senior Infrastructure Architect sökes!
2026-01-28
Vill du arbeta med avancerad planering i en global och datadriven verksamhet? Motiveras du av att förbättra flöden, stärka leveransförmåga och skapa affärsnytta med hjälp av analys och digitala lösningar? Då kan detta vara nästa steg för dig.

Om tjänsten
Perido söker Senior WDM-teknikertill vår kund som är en etablerad aktör inom avancerad IT- och kommunikationsinfrastruktur. Du arbetar framför allt gentemot deras egna kunder. Tjänsten är placerad i Stockholm. Hybridarbete tillämpas.Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för hela leveransen inom Data Center Interconnect (DCI) och DWDM - från behovsanalys och teknisk design till installation, drift och vidareutveckling. Du arbetar nära både kunder och tillverkare och har ett helhetsansvar för tekniska lösningar genom hela livscykeln.
Tjänsten innefattar även tekniskt kundansvar (TAM) för ett begränsat antal kunder där du säkerställer stabil drift, hög kvalitet och långsiktig utveckling. Rollen kan anpassas och bli mer teknikorienterad eller mer pre-sales-inriktad beroende på din profil.
Huvudskaliga arbetsuppgifter:
Teknisk pre-sales mot större organisationer
Framtagning av RFI/RFP/RFQ
Design och presentation av DWDM-lösningar
Projektplanering och implementation
Installation och driftsättning
Incidenthantering och felsökning i dialog med TAC
System- och lösningsdokumentation
Framtagning av BoM och kvalitetssäkring av komponentval
Dina egenskaper
Vi söker en senior och självgående person som trivs i en stabil och långsiktig roll. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina leveranser och driver dina uppgifter framåt med ett metodiskt angreppssätt. Du har god analytisk förmåga, är bekväm med komplexa tekniska underlag och har lätt för att kommunicera med både tekniska specialister och beslutsfattare. Du trivs i samarbete med andra men är lika trygg i att arbeta självständigt och proaktivt.
Du är varmt välkommen med att skicka in en ansökan redan idag!
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av DWDM/DCI-miljöer
God kunskap inom SAN, Fibre Channel och Ethernet
Förståelse för komplexa och dynamiska nätmiljöer
Erfarenhet av administrativa verktyg (Office, SharePoint)
Svenskt medborgarskap
Flytande svenska och engelska
Meriterande:
Eftergymnasial teknisk utbildning
Lång kundnära erfarenhet inom nätverk/arkitektur
Vana att arbeta mot IT-chefer och tekniska beslutsfattare
Erfarenhet av optiska nätverk och DWDM-arkitektur
Bakgrund från större DWDM-tillverkare
Kunskap i Visio
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader genom Perido, därefter med ambition att anställas av kunden. Tillträde omgående.
Om Perido
Om Perido

Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 1500 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer.
