Senior informationsutvecklare inom informationssäkerhet, Gävle
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2026-06-26
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Enheten Fastighetsinformation ser behov av att rekrytera en informationsutvecklare med senior kompetens med inriktning informationssäkerhet för fastighetsregistret (text och karta). Som informationsutvecklare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för informationssäkerhetsförvaltning för hela enheten. Du kommer till ett litet men växande team som arbetar med informationssäkerhet. Där finns stor chans att påverka uppbyggnaden av teamet och att utveckla processer och arbetet med informationssäkerhet.
I arbetet ingår att upprätthålla och utveckla informationssäkerhetsarbete i förvaltning, genomföra informationsklassningar och riskanalyser, implementera styrande dokument och rutiner samt omvärldsbevakning inom arbetsområdet. Därtill att stötta verksamheter i frågor som rör informationssäkerhet, informationshantering och riskhantering. Viss dokumentation ingår även i arbetsuppgifterna.
I arbetsuppgifterna ingår att hålla möten med externa kontakter, vilket innebär att inrikes resor kan förekomma i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning inom IT, informationshantering, informationssäkerhet eller annan inriktning som bedöms relevant för tjänsten, alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av utsökningar från databaser och är van att analysera resultatet. Vidare ligger informationssäkerhet dig varm och hjärtat och du har flerårig erfarenhet av arbete inom området och har arbetat med säkerhetsskydd enligt svenska säkerhetsskyddslagstiftningen. Att utveckla och ta fram processer och styrdokument är något som du har erfarenhet av från tidigare arbete. Du är bra på att kommunicera och har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet avarbete inom offentlig verksamhet. Har du även erfarenhet av att följa upp och granska effekt och ändamålsenlighet för implementerade informationssäkerhetsåtgärder är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har lätt för att se helheten. Du är strukturerad, analytisk och en kreativ problemlösare. Prestigelöshet, hög integritet och god samarbetsförmåga är något som vi ser som viktigt i teamet. Du har också god förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete i mål.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju kommer att genomföras innan anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten och dina arbetsuppgifter tillåter har du möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till viss del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Med anledning av sommar och semesterperiod kommer urval och inbjudan till intervjuer att ske från mitten av augusti.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320704-2026-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
)
801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, Geodata Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Cecilia Wendleman st-sektion-mellan@lm.se Jobbnummer
9980308