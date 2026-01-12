Senior Informationssäkerhetsspecialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren specialist inom informationssäkerhet till en samhällsviktig myndighetsmiljö. Uppdraget präglas av nära samarbete, korta feedbackloopar och tät dialog med verksamhet och IT. Du bidrar genom hela processen och förväntas både dokumentera arbetet samt kompetensöverföra till relevant personal.
Arbetssättet är agilt, iterativt och värdeskapande med SAFe som ramverk och inspiration. Verktyg som används är Confluence och Jira.
ArbetsuppgifterDriva och stödja informationssäkerhetsarbete, inklusive riskhantering och informationsklassning.
Arbeta med normering och utvecklingsaktiviteter kopplade till informationssäkerhet.
Ställa och kvalitetssäkra informationssäkerhetskrav i samband med upphandlingar.
Skapa och leda utbildningar inom informationssäkerhet.
Ge stöd inom säkerhetsskydd genom att normera, granska och kvalitetssäkra styrande dokument.
Bistå vid upphandlingar med säkerhetsskyddskrav.
Vara expertstöd till IT-verksamheten i säkerhetsskyddsfrågor.
KravFörmåga att samarbeta, vara lyhörd, arbeta självständigt och vara drivande.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Identiteten och uppgifterna om erfarenhet och utbildning ska kunna verifieras via bakgrundskontroller.
MeriterandeMycket hög kompetens inom informationssäkerhet i förhållande till uppdragets innehåll.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
