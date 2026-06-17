Senior informationssäkerhetsspecialist
Statistiska centralbyrån / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-17
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Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsspecialist har du en mycket viktig och central roll i att säkerställa att myndighetens informationssäkerhet är robust, effektiv och förankrad i verksamheten. Du arbetar med oberoende styrning, kontroll och uppföljning och bidrar till att omsätta krav till faktisk efterlevnad. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete och passar dig som trivs med att omsätta skyddsbehov ochregelverk till praktisk nytta, skapa förståelse och bygga säkerhetsmedvetenhet i organisationen
Du verkar i nära samarbete med verksamheten där du både stöttar och utmanar i syfte att minska risk och skapa långsiktigt värde. Du samordnar, utvecklar och följer upp informationssäkerhetsarbetet samt ansvarar för att tillsammans med SCB:s jurister tolka och tillämpa relevanta lagar, förordningar och föreskrifter, inklusive MCF:s föreskrifter. I uppdraget ingår även att arbeta med klassificering, hantering och skydd av säkerhetsskyddsklassificerad information. Vidare genomför du riskanalyser, informationsklassningar och konsekvensbedömningar samt tar fram och implementerar styrande och stödjande dokumentation. Du utformar och genomför utbildningar och informationsinsatser och bidrar till att utveckla myndighetens processer och arbetssätt inom området. Du följer också utvecklingen inom informationssäkerhet och rapporterar relevanta iakttagelser till ledningen, i nära samarbete med kollegor i ett kompetent och engagerat team.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
• Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Mycket god kunskap om systematiskt förebyggande informationssäkerhetsarbete på både operativ och strategisk nivå
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom informationssäkerhet
• God kunskap om relevanta nationella och internationella standarder, regelverk, lagar och ramverk.
• God kunskap om säkerhetsskydd och signalskydd
Meriterande är om du även har:
• Relevant certifiering inom informationssäkerhet, exempelvis CISSP, CISM eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete för certifiering enligt ISO/IEC 27001/27002
• Erfarenhet av att utveckla och förvalta föreskrifter samt interna regelverk, samt att ta fram vägledningar, utbildningsmaterial och rekommendationer
• Erfarenhet kopplad till NIS/NIS2 och/eller liknande regelverk
• Erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys samt kravställning vid upphandling/inköp
• Erfarenhet av arbete i myndighet eller annan offentlig verksamhet
Du som person förväntas bidra till ett gott och öppet samarbete, samtidigt som du aktivt driver ditt arbete framåt och fattar beslut inom ditt ansvarsområde. Du kommunicerar tydligt och anpassat efter olika målgrupper, och du planerar ditt arbete med ett långsiktigt perspektiv. Dessutom är din pedagogiska förmåga en viktig del i hur du skapar förståelse och engagemang hos andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Intervjuer väntas att ske under vecka 34-35
Den här tjänsten finns på sektionen för säkerhet och beredskap som är en del av myndighetsledningens stab. Sektionen har ett nära samarbete med IT-avdelningens IT-säkerhetsfunktion. Tjänsten är placerad antingen i Örebro eller Solna strand och inrikesresor kommer att ingå. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, ML/S Kontakt
Säkerhets- och sektionschef
Terése Kalinski terese.kalinski@scb.se 010-479 42 79 Jobbnummer
9967207