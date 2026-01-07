Senior Informationskartläggare - Hybrid/Remote
Om uppdraget
Vår kund inom statlig sektor ska genomföra ett samlat arbete - initialt som en pilot - för att kartlägga och klassificera organisationens information. Syftet är att pröva och etablera ett arbetssätt och en modell för systematisk informationskartläggning och klassificering inom en avgränsad del av verksamheten. Piloten ska utgå från MSB:s vägledning för processorienterad informationskartläggning samt kundens befintliga stödmaterial för informationsmodellering. Resultatet ska skapa lärdomar och rekommendationer för ett framtida införande i hela organisationen.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera och genomföra pilotens informationskartläggning ur flera perspektiv, inklusive informationssäkerhet, arkivredovisning, lagar och förordningar samt nyttiggörande. Arbetet innebär att inventera och dokumentera informationsmängder, kartlägga interna och externa informationsflöden, identifiera juridiska krav kopplade till informationen, bedöma risker samt föreslå en klassificeringsmodell. Du leder intervjuer och workshops, tar fram stödmaterial och beskriver ett anpassat arbetssätt som kan skalas vidare.
Förväntade leveranser
Genomförd pilot med komplett kartläggning av informationsmängder och flöden.
Modellering och klassning av information i den utvalda pilotdelen.
Beskrivet och anpassat arbetssätt för processorienterad informationskartläggning och informationsklassificering.
Rekommendationer för fortsatt arbete med informationshantering på organisationsnivå.
Slutrapport som sammanfattar genomförande, resultat, lärdomar och förslag framåt.
Din profil
Skall-krav:
Mångårig erfarenhet av informationskartläggning och informationsklassificering i offentlig sektor med utgångspunkt i rättsliga krav (t.ex. GDPR, offentlighetsprincipen, arkivlagen, säkerhetsskyddslagen, OSL och NIS).
Nyckelroll i uppdrag av liknande karaktär (pilot/införande av informationsklassning eller motsvarande).
Gedigen erfarenhet av data- och informationsstyrning samt tillämpning av relevanta ramverk, standarder och metodstöd.
Mycket god kommunikativ förmåga och dokumenterad vana av att leda och genomföra intervjuer, workshops och förankringsarbete.
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av informations- och datamodellering inklusive att kartlägga och strukturera informationsmängder kopplade till processer, system och verksamhetsobjekt.
Erfarenhet av informationskartläggning och informationsklassificering inom statlig myndighet.
Omfattande erfarenhet av verksamhetsarkitektur och informationsarkitektur.
Erfarenhet av digital arkivering och tillämpning av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS), särskilt inom arkivredovisning, dokumenthanteringsplaner, gallring och bevarande.
Mångårig erfarenhet av informationssäkerhet och cybersäkerhet.
Erfarenhet av strategiskt arbete i större organisationer.
Referenser:
Minst två referenser som kan styrka genomförda, relevanta uppdrag.
Personliga egenskaper
Strukturerad och metodisk med förmåga att hantera komplex information.
Analytisk och lösningsorienterad, med god blick för både helhet och detaljer.
Pedagogisk och trygg i att facilitera, förankra och guida verksamhet och IT.
Självständig, drivande och van att leverera i miljöer med höga krav på kvalitet och regelefterlevnad.
Plats: Remote (cirka 4 dagar/månad på plats hos kund)Omfattning: 40%Period: Start i januari. Uppdrag till 2026-05-31 med option på förlängning till 2026-12-31.Option: Utökad omfattning för utbildningsinsats av kundens personal inom ämnesområdet (est. 80-100 h, max 250 h).
