Senior implementationskonsult lön | EY Payroll | Stockholm
Ernst & Young AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du trygg i implementation av kunder i Hogia lön plus eller HRM Software? Har du arbetat självständigt med lön i minst 5 år? Gillar du att jobba i ett team där man tillsammans ansvarar för ett bra resultat och ett gott arbetsklimat? Då vill vi hälsa dig välkommen som Senior implementationskonsult inom EYs globala löneteam.
Möjligheten
EY Payroll växer - vi söker en lönekonsult som kan identifiera sig som neurodivergent.
Om du uppfyller kravprofilen för tjänsten kommer vi att kontakta dig och presentera två olika alternativ för rekryteringsprocessen där båda alternativen ger dig lika möjlighet. Vi på EY värdesätter de unika perspektiv och styrkor som neurodivergenta individer tillför. För att säkerställa att vi inte missar dessa värdefulla egenskaper har vi etablerat ett center som fokuserar på att ge rätt resurser till neurodivergenta medarbetare.
Alternativ 1: Om du identifierar dig som neurodivergent och känner att du behöver anpassningar under rekryteringsprocessen samt i din framtida roll för att kunna visa dina styrkor, bjuder vi in dig att bli en del av vårt Neurodiversity Center of Excellence. Detta är ett innovations- och teknikcenter som syftar till att skapa bättre förutsättningar för neurodivergenta medarbetare genom rätt stöd och anpassningar.
Alternativ 2: Om du känner att du inte behöver några anpassningar, kommer vi att erbjuda dig att fortsätta i vår rekryteringsprocess utan några anpassningar.
Ansvarsområden
I rollen som implementationskonsult blir du en nyckelperson i vårt globala löneteam.
Du kommer att ansvara för implementationer av nya lönekunder samtidigt som du även har egna kunder som du gör lön för. Inom rollen kommer du dels implementera nya kunder i lönesystemen Hogia lön plus eller HRM software, dels ge rådgivning till kunder och supportera mer juniora kollegor inom lönefrågor. Du kommer även ansvara för lönsamhet av såväl implementationsprojekt som för dina löpande lönekunder. I rollen kommer du kunna förkovra dig och fördjupa dina kunskaper inom bl.a. kollektivavtalstolkningar och systemlösningar samt för rätt person även inom ledarskap då rollen på sikt kommer utvecklas till en ledarskapsroll.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Du har erfarenhet av att självständigt sätta upp nya lönekunder i Hogia lön plus eller HRM Software.
Du har flerårig erfarenhet av självständigt lönearbete.
För att få de bästa förutsättningarna att lyckas i den här rollen har du tidigare projektlett inom lön.
Du besitter mycket goda kunskaper inom lön och har vana att tolka och tillämpa kollektivavtal
Du har tidigare arbetat inom outsourcing
Du är flytande i engelska och svenska i tal och skrift
Idealt ser vi också gärna att du har
Kunskaper i Flex HRM Time och Travel
Bakgrund inom redovisning eller HR
Erfarenhet av globala löneaktörer
Erfarenhet av att bygga kundrelationer
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 30 september, urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Åsa Bergström på Asa.Bergstrom@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Simon Aspler på Simon.Aspler@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9486261