Senior IAM-Arkitekt till Nethouse i Göteborg!
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2026-06-18
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Är du redo att ta din karriär till nya höjder och vara en kraft bakom framtidens identitets- och åtkomsthantering? Hos Nethouse letar vi just nu efter en passionerad och erfaren IAM-arkitekt/konsult som är redo att forma vårt och våra kunders spännande tekniklandskap. Om du brinner för teknik, innovation och att göra skillnad - då är det här jobbet för dig!
Om rollen
I rollen som IAM-arkitekt/konsult hos oss på Nethouse kommer du att vara spindeln i nätet för frågor inom IAM-området. Du kommer att ansvara för att utveckla och implementera innovativa lösningar för både on-prem och i molnet. Ditt arbetet kommer också bestå av att vara med och affärsutveckla vårt erbjudande för identitets- och behörighetsstyrning.
Dina uppgifter innefattar:
Affärsutveckling av IAM/IGA området
Driva förändrings- och kontinuerlig integrationsprocess inom IAM
Ansvara för identitets- och behörighetshantering för våra kunder och partners
Samarbeta och använda IAM-tjänster på ledande on-prem och molnplattformar som till exempel: Microsoft Entra ID, One Identity och Microsoft Identity Manager
Passar vi dig?
Vi är ett varmt, engagerat och professionellt gäng med mycket på gång. Vår kultur och våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi arbetar med kunden i fokus. På Nethouse har vi en arbetsmiljö där du kan utvecklas både personligt och kompetensmässigt. Du får möjlighet till ett flexibelt och självständigt arbete med stor frihet att forma din egen vardag. Tillsammans utgör vi en prestigelös och öppen arbetsplats med hög trivsel där vi delar med oss av våra kunskaper och har nära till både skratt och beslut.
Vi erbjuder dig en flexibel, hybrid arbetsmiljö, individuell lönesättning med ett förmånligt pensionspaket och möjlighet till löneväxling. Hos oss kan du ta ut en förmånscykel och ett friskvårdsbidrag som gör skillnad. Vi har 30 dagars semester och att du har balans i livet är för oss en hjärtefråga
Vem är du?
Vi letar efter dig med senior erfarenhet inom IAM-området. Du är expert inom moderna IT-landskap och standarder. Din förmåga att utforma och optimera strategiska och operativa rutiner för identitets- och behörighetsstyrning är enastående.
Dessutom är du självgående, konsultmannamässig, noggrann och ansvarstagande. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med system som Microsoft Entra ID, One Identity, Microsoft Identity Manager, Okta, Sailpoint och liknande produkter. Du har gedigen erfarenhet av att driva uppdraget och affären framåt hos kunden på ett självständigt och konsultmässigt sätt. Din kommunikativa förmåga är utmärkt på både svenska och engelska, och du är van vid att samarbeta med olika intressenter. Din analytiska tankegång är en viktig tillgång i ditt arbete, och du är bekant med IAM-tjänster både inom molnbaserade och icke-molnbaserade plattformar
Intresserad?
Är du redo att vara en del av en innovativ arbetsplats i centrala Göteborg, eller remote, där din passion för teknik och åtkomsthantering är i centrum, då är Nethouse rätt plats för dig. Ansök idag och låt oss tillsammans forma framtidens tekniklandskap!
Har du frågor kring proseccen, vänligen kontakta Mathilde Branth på mathilde.branth@nethouse.se
.
Om oss på Nethouse
Vi är specialister på robust moln- och IT-infrastruktur och tar hand om system och applikationer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Även i högt säkerhetsklassade miljöer. Med våra konsulter och kunddedikerade team får kunden en verksamhetsanpassad leverans och närhet till de specialister som kan just deras verksamhet och IT-miljö. Nethouse startade sin verksamhet 1998 och är idag ca 130 medarbetare som jobbar på något av våra kontor i Örebro, Karlstad, Karlskoga, Göteborg och Sundsvall. Nethouse är en del av Nordlo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5891372-2059298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nethouse Sverige AB
(org.nr 556574-9990), https://jobb.nethouse.se
Stora Badhusgatan 18-20 (visa karta
)
411 18 GÖTEBORG Arbetsplats
Nethouse Jobbnummer
9969733