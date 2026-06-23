Senior Hyresförhandlare Fastigheter

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-06-23


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🏢 Senior Hyresförhandlare Fastigheter
Vill du vara med och påverka en av Sveriges största fastighetsportföljer? Nu söker vi en erfaren och affärsdriven Senior Hyresförhandlare som vill spela en nyckelroll i arbetet med att optimera hyreskostnader, utveckla fastighetsstrategier och skapa långsiktigt affärsvärde.
Det här är en unik möjlighet att arbeta i en verksamhet som befinner sig i en omfattande transformationsresa, där du får stort mandat, nära samarbete med seniora beslutsfattare och möjlighet att påverka framtidens fastighetslösningar.
🚀 Om rollen
Som Senior Hyresförhandlare blir du en del av ett specialistteam med ansvar för en omfattande fastighetsportfölj bestående av över 200 anläggningar runt om i Sverige.
Du kommer att arbeta strategiskt och operativt med hyresförhandlingar, marknadsanalyser och kostnadsoptimering samtidigt som du agerar rådgivare till verksamheten i fastighetsrelaterade frågor.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både interna och externa intressenter.
🎯 Dina ansvarsområden
Driva och genomföra strategiska hyresförhandlingar med hyresvärdar

Säkerställa konkurrenskraftiga hyresnivåer genom analys, benchmarking och marknadsbevakning

Ta fram beslutsunderlag och affärsanalyser inför förhandlingar

Identifiera optimeringsmöjligheter inom fastighetsportföljen

Analysera regionala marknadsförutsättningar och utvecklingstrender

Konkurrensutsätta befintliga och framtida lokaler utifrån marknadsdata

Bygga och utveckla professionella relationer med hyresvärdar och externa samarbetspartners

Samverka med interna stakeholders kring fastighetsstrategi, kostnadsutveckling och framtida etableringar

✅ Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet inom fastighets- och uthyrningsområdet

Dokumenterad erfarenhet av strategiska och affärsmässiga förhandlingar

Erfarenhet av att arbeta med geografiskt spridda verksamheter i Sverige

God förståelse för regionala marknadsförutsättningar och fastighetsmarknaden

Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet

Erfarenhet av att ta fram, strukturera och presentera beslutsunderlag

Mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av komplexa intressentdialoger

Ett starkt affärssinne, högt driv och förmåga att skapa resultat

🌟 För att lyckas i rollen tror vi att du är
Strategisk och lösningsorienterad

Relationsskapande och förtroendeingivande

Självständig och initiativtagande

Affärsdriven med god förhandlingsförmåga

Analytisk och strukturerad

Bekväm i dialog med seniora beslutsfattare

⭐ Därför ska du välja detta uppdrag
Möjlighet att påverka en stor och komplex fastighetsportfölj

Exponering mot seniora beslutsfattare och strategiska initiativ

Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter

Arbete i en organisation under förändring och utveckling

Långt uppdrag med möjlighet att göra verklig skillnad

📍 Uppdragsinformation
📅 Uppdragsperiod: 2026-07-01 – 2026-12-31
📍 Placering: Solna
🏢 Arbetsmodell: Hybrid, med fysisk närvaro cirka 3 dagar per vecka enligt överenskommelse
⏰ Omfattning: 100 %
🗣️ Språkkrav: Svenska i tal och skrift är obligatoriskt
📩 Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956224-2066297".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9974959

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