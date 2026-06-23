Senior Hyresförhandlare Fastigheter
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2026-06-23
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🏢 Senior Hyresförhandlare Fastigheter
Vill du vara med och påverka en av Sveriges största fastighetsportföljer? Nu söker vi en erfaren och affärsdriven Senior Hyresförhandlare som vill spela en nyckelroll i arbetet med att optimera hyreskostnader, utveckla fastighetsstrategier och skapa långsiktigt affärsvärde.
Det här är en unik möjlighet att arbeta i en verksamhet som befinner sig i en omfattande transformationsresa, där du får stort mandat, nära samarbete med seniora beslutsfattare och möjlighet att påverka framtidens fastighetslösningar.
🚀 Om rollen
Som Senior Hyresförhandlare blir du en del av ett specialistteam med ansvar för en omfattande fastighetsportfölj bestående av över 200 anläggningar runt om i Sverige.
Du kommer att arbeta strategiskt och operativt med hyresförhandlingar, marknadsanalyser och kostnadsoptimering samtidigt som du agerar rådgivare till verksamheten i fastighetsrelaterade frågor.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både interna och externa intressenter.
🎯 Dina ansvarsområden
Driva och genomföra strategiska hyresförhandlingar med hyresvärdar
Säkerställa konkurrenskraftiga hyresnivåer genom analys, benchmarking och marknadsbevakning
Ta fram beslutsunderlag och affärsanalyser inför förhandlingar
Identifiera optimeringsmöjligheter inom fastighetsportföljen
Analysera regionala marknadsförutsättningar och utvecklingstrender
Konkurrensutsätta befintliga och framtida lokaler utifrån marknadsdata
Bygga och utveckla professionella relationer med hyresvärdar och externa samarbetspartners
Samverka med interna stakeholders kring fastighetsstrategi, kostnadsutveckling och framtida etableringar
✅ Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet inom fastighets- och uthyrningsområdet
Dokumenterad erfarenhet av strategiska och affärsmässiga förhandlingar
Erfarenhet av att arbeta med geografiskt spridda verksamheter i Sverige
God förståelse för regionala marknadsförutsättningar och fastighetsmarknaden
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Erfarenhet av att ta fram, strukturera och presentera beslutsunderlag
Mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av komplexa intressentdialoger
Ett starkt affärssinne, högt driv och förmåga att skapa resultat
🌟 För att lyckas i rollen tror vi att du är
Strategisk och lösningsorienterad
Relationsskapande och förtroendeingivande
Självständig och initiativtagande
Affärsdriven med god förhandlingsförmåga
Analytisk och strukturerad
Bekväm i dialog med seniora beslutsfattare
⭐ Därför ska du välja detta uppdrag
Möjlighet att påverka en stor och komplex fastighetsportfölj
Exponering mot seniora beslutsfattare och strategiska initiativ
Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter
Arbete i en organisation under förändring och utveckling
Långt uppdrag med möjlighet att göra verklig skillnad
📍 Uppdragsinformation
📅 Uppdragsperiod: 2026-07-01 – 2026-12-31
📍 Placering: Solna
🏢 Arbetsmodell: Hybrid, med fysisk närvaro cirka 3 dagar per vecka enligt överenskommelse
⏰ Omfattning: 100 %
🗣️ Språkkrav: Svenska i tal och skrift är obligatoriskt
📩 Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956224-2066297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9974959