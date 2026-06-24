Senior Huvudprojektledare
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För vår kunds räkning söker vi just nu en Senior Huvudprojektledare till ett strategiskt samhällsbyggnadsprojekt. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-09-02 och pågå till och med 2030-09-02.
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren och affärsmässig huvudprojektledare för att leda ett av regionens större och mer komplexa fastighetsutvecklingsprojekt.
Uppdraget omfattar utveckling, om- och tillbyggnad av en större offentlig verksamhetsfastighet med tillhörande verksamhetsutveckling, detaljplaneprocess, evakuering samt genomförande av byggnation. Projektet är strategiskt viktigt, har ett omfattande investeringsvärde och bedrivs i en miljö med många intressenter och höga krav på samordning, kommunikation och förankring.
Som huvudprojektledare får du det övergripande ansvaret för att leda projektet genom planerings-, projekterings- och genomförandefaserna. Rollen innebär att etablera och utveckla projektorganisationen samt säkerställa att projektets mål uppnås avseende tid, kostnad, kvalitet, funktion, hållbarhet och arbetsmiljö.
Ansvarsområden inkluderar bland annat:
Leda och samordna projektets olika delprojekt
Etablera och utveckla projektorganisationen
Samordna verksamheter, konsulter och externa intressenter
Ansvara för projektplanering, tidplaner och budgetuppföljning
Hantera risker, möjligheter och beslutsunderlag
Säkerställa effektiv intressent- och kommunikationshantering
Leda projektet genom projektering, upphandling och genomförande av byggnation
Start: 2026-09-02 Slut: 2030-09-02 Omfattning: Varierande mellan 50-100% Arbetsform: Hybrid, med cirka 50 % närvaro på plats Placering: Stockholm Anställningsform: Uppdraget förutsätter att konsulten bedriver verksamhet genom eget bolag och har möjlighet att fakturera för sina tjänster.
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 15 års erfarenhet av projektledning inom fastighetsutveckling
Erfarenhet som huvudprojektledare i minst tre större bygg- eller fastighetsutvecklingsprojekt med investeringsvärde över 200 MSEK
Erfarenhet från komplexa samhällsfastigheter eller offentliga verksamhetslokaler
Dokumenterad erfarenhet av att leda större projektorganisationer med flera delprojektledare och externa konsulter
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning i samband med lokalutvecklingsprojekt
Erfarenhet av detaljplaneprocesser och byggherreansvar
Chefserfarenhet samt ledarskapsutbildning
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis bygg, samhällsbyggnad, teknik, arkitektur eller fastighet
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Projekt i politiskt styrda organisationer
Evakueringsprojekt
Träbyggnadsprojekt
Upphandling enligt LOU
Renovering av äldre byggnader med kulturhistoriska värden
Projekt i tät stadsmiljö
Verksamhetsutveckling och förändringsledning på strategisk nivå
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef:
Nina Ghassemi - nina.ghassemi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962121-2068519". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9976876