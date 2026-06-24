Senior huvudprojektledare för fastighetsutveckling
Avaron AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett strategiskt utvecklings- och renoveringsprojekt för ett kommunhus i en politiskt styrd verksamhet med många intressenter, flera delprojekt och höga krav på förankring. Uppdraget omfattar både fysisk om- och tillbyggnad, ny detaljplan, verksamhetsanpassning, arbetsplatsutveckling, evakuering och förberedelser inför kommande byggnation.
Du får ett övergripande ansvar för att leda projektet genom planerings- och genomförandeskede, bygga upp och utveckla projektorganisationen samt skapa struktur i en komplex miljö där tid, kostnad, kvalitet, funktion, arbetsmiljö och hållbarhet behöver hållas ihop. Det här är en roll för dig som vill påverka ett samhällsviktigt projekt med stor komplexitet och tydlig strategisk betydelse.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar projektets planerings- och genomförandeskede med helhetsansvar för mål, framdrift och kvalitet.
Du etablerar, utvecklar och leder projektorganisationen genom hela projektets livscykel, inklusive samordning av delprojektledare och externa konsulter.
Du driver arbetet med projektplan, tidplaner, budget- och prognosunderlag samt risk- och möjlighetsanalyser.
Du tar fram beslutsunderlag och statusrapporter till styrgrupp och politiska organ.
Du ansvarar för samordning mellan verksamheter, konsulter och andra externa intressenter och skapar förankring i en miljö med många perspektiv.
Du driver frågor kopplade till detaljplan, verksamhetsanpassning, arbetsplatsutveckling, evakuering och genomförandeplanering.
Du säkrar underlag inför upphandlingar av konsulter och entreprenörer samt förberedelser inför byggnation.
Du följer upp projektets dokumentation och leveranser enligt etablerad projektmodell och i projektverktyget Antura.
KravUniversitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom bygg, samhällsbyggnad, teknik, arkitektur, fastighet eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 15 års erfarenhet av projektledning inom fastighetsutvecklingsprojekt.
Erfarenhet av att ha varit huvudprojektledare eller motsvarande i minst tre genomförda projekt över 200 mnkr.
Erfarenhet av om- eller nybyggnation av samhällsfastigheter såsom kommunhus, skolor, sjukhus, universitetsbyggnader eller motsvarande komplexa offentliga verksamhetslokaler.
Erfarenhet av att leda projektorganisationer med flera delprojektledare och externa konsulter.
Erfarenhet av att leda projekt där verksamhetsutveckling och förändringsledning är en väsentlig del.
Erfarenhet av att vara byggherre i detaljplaneprocess.
Chefserfarenhet och någon typ av ledarskapsutbildning.
MeriterandeErfarenhet av projekt i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att själv arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsledning i samband med lokalutvecklingsprojekt.
Erfarenhet av evakueringsprojekt.
Erfarenhet av träbyggnadsprojekt.
Erfarenhet av upphandling enligt LOU.
Erfarenhet av renovering av äldre byggnader med kulturhistoriska värden och saneringsbehov.
Erfarenhet av projekt i tät stadsmiljö.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961326-2067805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9976211