Senior Hrbp Till Kund I Västerås!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-07-20
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i en verksamhet där människor, ledarskap och affären går hand i hand? Nu söker vi en Senior HR Business Partner till ett spännande konsultuppdrag i Västerås.
💼Om uppdraget
Som Senior HR Business Partner blir du en strategisk och operativ partner till verksamhetens chefer. Du arbetar nära ledningen för att utveckla organisation, ledarskap och medarbetare, samtidigt som du säkerställer att HR-processer och initiativ skapar affärsvärde.
Du kommer att stötta chefer i hela medarbetarresan från kompetensförsörjning och utveckling till prestation, förändringsledning och arbetsrättsliga frågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
🤝 Vara ett strategiskt och operativt HR-stöd till chefer och ledare.
👥 Stötta inom kompetensplanering, rekrytering och talent management.
📈 Driva och utveckla processer inom performance management och medarbetarutveckling.
🌱 Bidra till ett starkt ledarskap och en positiv företagskultur.
🔄 Vara ett stöd vid organisationsförändringar och förändringsarbete.
📋 Säkerställa att HR-arbetet följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
🎯 Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som HR Business Partner eller i en liknande senior HR-roll.
Har bred kompetens inom operativt och strategiskt HR-arbete.
Är van att coacha och stötta chefer på olika nivåer.
Har god kunskap inom arbetsrätt, kompetensutveckling och prestationsledning.
Är kommunikativ, affärsorienterad och har ett konsultativt arbetssätt.
Trivs i en miljö där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
📍Praktisk information
Placeringsort: Västerås
Uppdragsperiod: 1 september 2026 – 30 juni 2027
🌟Låter detta som nästa steg i din HR-karriär? Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om uppdraget!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032782-2108269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
722 15 (visa karta
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722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10007611