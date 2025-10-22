Senior Hrbp Till Kund I Umeå!
2025-10-22
Är du en erfaren och strategisk HRBP som trivs nära verksamheten och vill bidra till både affärs- och kulturutveckling? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en nyckelperson i ett engagerat HR-team!
Om rollen:Som Senior HR Business Partner kommer du att vara ett viktigt stöd för ledningsgrupper och chefer i alla frågor som rör personal, ledarskap och organisation. Du arbetar både operativt och strategiskt med att driva HR-processer och bidra till att verksamheten når sina mål. Du blir en aktiv del av HR-teamet där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Implementera och kommunicera HR-strategier, riktlinjer och processer.
Stötta chefer i frågor som rör organisationsförändringar, kompetensutveckling och arbetsrätt.
Bidra i arbetet med employer branding, rekrytering och introduktion.
Driva och följa upp medarbetarundersökningar, arbetsmiljö och hälsa.
Säkerställa kvalitet i HR-data, rapportering och analys.
Vara ett coachande stöd till chefer och medarbetare samt främja en kultur präglad av förtroende och öppenhet.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som HR Business Partner eller liknande strategisk HR-roll.
Har god kunskap inom arbetsrätt, förhandling och facklig samverkan.
Är trygg i att arbeta självständigt men trivs i nära samarbete med andra.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att bygga relationer.
Praktiska detaljer:
Plats: Umeå
Uppdragsperiod: 29 november 2025 - 10 april 2026
Omfattning: 100% (på plats)
Vi arbetar med löpande urval - skicka in din ansökan senast 26 oktober.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Sway Sourcing
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904
