Senior HR-konsult till oss på Tacting!
Tacting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-28
Om tjänsten
Vi på Tacting ser just nu ett växande behov hos våra kunder inom Compensation & Benefits, lönestruktur och lönetransparens. Därför söker vi nu en tillsvidareanställd HR-konsult till vårt kontor i Stockholm som vill vara med och bygga upp vår verksamhet på plats och möta det ökade behovet i regionen. Du blir den andra HR-konsulten i Stockholm, och kommer tillsammans med din kollega att forma arbetssättet, växa kundbasen och bidra till att utveckla Tacting lokalt.
Som HR-konsult hos oss är du en viktig pusselbit i leveransen till våra kunder. Merparten av din arbetstid kommer du att arbeta i HR-uppdrag ute hos kund, där uppdragen varierar över tid från strategiska till operativa, kortare till längre. Rollen har initialt ett särskilt fokus på Compensation & Benefits och uppdrag kopplade till lönestruktur, lönekartläggning, transparens och regelefterlevnad, men innefattar också bredd inom HR-området och kan variera över tid.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
HR-stöd gentemot våra kunder, initialt med fokus på lönestruktur, policys, jämställdhetsanalyser, stöd i implementering av nya processer och system med mera.
Utveckling av våra HR tjänster
Rekryteringsuppdrag vid behov
Dina arbetsdagar varierar beroende på behovet hos våra kunder, och kan innebära allt ifrån tre till fem dagar i veckan i uppdrag ute hos kund. Övrig tid kan bestå av kortare HR-uppdrag, utveckling av affären eller kanske teamutvecklingar. Du kommer till stor del att vara med och forma din roll utifrån dina uppdrag.
Vi erbjuder dig en dynamisk och innovativ arbetsplats med högt i tak och ett gott stöd i ryggen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i rollen som HR-konsult och vi önskar att ta vara på dina styrkor på allra bästa sätt.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse i HR-frågor och som vill jobba på framkant inom området. Du är trygg i din roll, van att arbeta konsultativt och trivs med att variera mellan olika uppdrag och organisationer.
Vidare har du ett stort driv och engagemang som gör att du bidrar till Tactings utveckling och framdrift. Du bryr dig genuint om dina kunder och att de ska få det stöd de behöver men förstår även vikten av att ditt arbete som konsult är lönsamt. Du har en god social förmåga och kan med enkelhet skapa gynnsamma relationer både internt och mot dina kunder.
Krav:
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna med tyngdpunkt inom lönestruktur eller liknande områden
Universitetsexamen inom personal och arbetsliv eller motsvarande.
Svenska och engelska i tal och skrift
Är bekväm med att föredra och presentera i små som större sammanhang
B körkort
Meriterande:
Erfarenhet av eget ledarskap och/eller arbetat med ledande funktioner Om företaget
Tacting är ett värderingsstyrt konsultföretag inom Rekrytering, HR & Organisation samt Marknad, med kontor i Stockholm, Oslo och Karlstad. Vi är idag cirka 15 medarbetare, och nu stärker vi vår närvaro i Stockholm där du kommer in som en av nyckelpersonerna i vårt växande team.
Hos oss får du en innovativ och dynamisk arbetsplats, högt i tak och ett gott stöd i ryggen. Du arbetar självständigt i dina uppdrag, men har alltid Tacting-teamet bakom dig. Vi tror på att ha kul på jobbet, samarbeta prestigelöst och fira framgångar tillsammans.
Om rekryteringsprocessen
Den här rekryteringen sköts av oss på Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kvalitetssäkrade metoder genomför vi en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linette von Bargen på eller 073-504 22 64.
Vi gör urval löpande så sök gärna redan idag men senast den 6 november.
