Senior HR-konsult sökes till kulturell organisation! - Perido AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Perido AB

Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-24Har du många års erfarenhet i bagaget som HR-konsult? Kan du med en god pedagogisk förmåga ge stöd i HR-processer? Är du också nyfiken på en tjänst där du får vara med och utveckla verksamheten? Läs då gärna vidare!2020-08-24Vi på Perido letar efter en erfaren HR-konsult till en organisation som ansvarar för att utforma vår vackra huvudstad med kultur och även låta dess invånare ta del av och skapa kultur. Tjänsten är placerad i Rinkeby, nära tunnelbanan.Som erfaren HR-konsult kommer du att spela en viktig roll i det dagliga arbetet och därmed ges ett stort ansvar. Följande arbetsuppgifter kommer du arbeta med:Stödja cheferna i samtliga HR-processerGe stöd i arbetsrättsliga frågor och fackliga förhandlingarUtveckla arbetsmiljöarbetetUtveckla och administrera HR policys och rutinerGenomföra löneöversynTa fram och sammanställa statistikuppgifter och nyckeltal till VB, VP, SCB och andra aktörer som efterfrågar uppgifter rörande medarbetareVara sakkunnig i avdelningarnas ledningsgrupperDina egenskaperFör att lyckas i rollen behöver du vara prestigelös och bestämd samt kunna samarbeta med en oerhört god pedagogik. Din erfarenhet inom yrket har format dig till en pålitlig och trygg lagspelare att stötta sig mot. Du har inga problem med att anpassa dig och ditt yrkesutövande så det blir så effektivt som möjligt i en för dig ny arbetsmiljö. Din erfarenhet ger dig även förmågan att se saker långsiktigt och därmed vad som kan utvecklas. Struktur och ordning är vidare självklara ledord för dig. Till sist tror vi att du med fördel har ett intresse för kultur i allmänhet och kommer till jobbet varje dag med härlig energi!Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Akademisk utbildning inom HRMinst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sättErfarenhet av och kunskap om frågor som rör arbetsrätt samt arbete med arbetsmiljöfrågor och fackliga förhandlingar.Vana av att arbeta med Office-paketet och har god systemvanaLätt för att uttrycka dig väl i tal och skriftOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag till 2020-12-31 med chans till förlängning. Tillträde 2020-09-15.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig inom 24 timmar på vardagar. Ange tjänsten referensnummer 31848 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 70 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Sista dag att ansöka är 2020-09-23Perido AB5331532