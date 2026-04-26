Senior HR konsult offentlig sektor iKnow
Vill du bidra med HR expertis i ett utvecklingsprojekt hos iKnow i Stockholm med fokus på offentlig sektor och kommuner.
Nu söker iKnow en senior HR konsult inom offentlig sektor till ett spännande utvecklingsprojekt i Stockholm. I rollen bidrar du med expertis inom HR, arbetsrätt och kollektivavtal för att forma framtida utbildningar riktade mot kommuner. Du väljer detta uppdrag för att påverka innehåll i tidigt skede, arbeta nära beslutsfattare, använda din erfarenhet strategiskt samt bidra till lösningar som stärker offentlig sektor. Här får du ett flexibelt konsultuppdrag där din kompetens gör verklig skillnad.
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds ett flexibelt och kvalificerat konsultuppdrag hos ett etablerat utbildningsföretag med lång erfarenhet av offentlig sektor. Här får du möjlighet att påverka riktningen i ett utvecklingsprojekt och bidra med din specialistkompetens där den gör störst nytta. Uppdraget kan anpassas i omfattning och genomförande, vilket ger dig frihet att kombinera med andra åtaganden. Du arbetar nära engagerade kollegor i en miljö som präglas av kunskap, samarbete och ett tydligt syfte.Publiceringsdatum2026-04-26Arbetsuppgifter
Du kommer att bidra som expert i ett utvecklingsprojekt med fokus på HR inom offentlig sektor.
Ge rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal
Bidra till utveckling av utbildningsinnehåll
Delta i dialoger kring behov och utmaningar inom kommunal verksamhet
Stötta projektet med strategiska HR perspektiv
Samarbeta med interna resurser i projektets olika faser
Värt att veta
Uppdraget är på konsultbasis under cirka två till fyra veckor med flexibel omfattning. Det kan genomföras på heltid eller deltid beroende på din tillgänglighet. Placering är flexibel med möjlighet att arbeta på distans, men viss närvaro i centrala Stockholm kan vara en fördel. Start sker så snart som möjligt.
Våra förväntningar
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av HR arbete inom offentlig sektor, gärna från kommunal verksamhet. Du har god kunskap inom arbetsrätt och kollektivavtal samt en bred förståelse för arbetsgivarfrågor. Du är van att arbeta strategiskt och kan bidra med insikter snarare än operativt genomförande. Som person är du självgående, kommunikativ och trygg i din expertroll. Du trivs i kortare uppdrag där du snabbt sätter dig in i nya sammanhang och skapar värde.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
iKnow - Integrated Knowledge AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Nicklas Sjögren nicklas.sjogren@tng.se Jobbnummer
9876137