Senior HR Business Partner
Incluso AB / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-07-25
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We're looking for a Senior HR Business Partner for a company in Västerås. Start is October 1st, 9 months limited contract to begin with. This role is 100% onsite in Västerås.
Assignment description:
Manages teams with a focus on operational execution; short/medium-term operational/tactical responsibilities. Often the first manager level with full responsibility for human resource planning, selection, development and performance management. Management involves utilizing individual subject matter expertise.
This role requires fluency in English and Swedish.
This is a full-time consultant position in Västerås through Incluso. Start is October 1st, 10 months limited contract to begin with. This role is 100% onsite in Västerås.
Please submit your CV as soon as possible since we will review the applications on an on-going basis.
For more information about this role, please contact Marianne Nilsson recruiter at Incluso. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033787-2116461". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Stora Gatan 21 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Incluso Jobbnummer
10011502