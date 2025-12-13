Senior HR Business Partner - Konsultuppdrag
2025-12-13
Plats: Göteborg Uppdragsperiod: 18 december 2025 - 14 augusti 2026 Distansarbete: Nej, arbete sker på plats Omfattning: Heltid Sista dag att ansöka är 15 december 2025 (urval sker löpande)
Om uppdragetVi söker en Senior HR Business Partner för ett kvalificerat konsultuppdrag där du fungerar som strategisk rådgivare och nära partner till verksamhetens ledning. Rollen är central i att stärka organisationens långsiktiga effektivitet genom affärsnära HR-stöd, ledarstöd och utveckling av HR-processer i en internationell kontext.
Du arbetar i en dynamisk miljö med högt tempo och samverkar både lokalt och med internationella HR-funktioner, där samarbete med HR/HQ i Kina är en viktig del av uppdraget.
Dina ansvarsområdenStrategiskt HR-partnerskap
Vara senior rådgivare till chefer i alla personalrelaterade frågor
Coacha och stötta ledare i ledarskap, prestation och organisationsfrågor
Säkerställa att HR-strategi och initiativ är i linje med verksamhetens mål
Samverka med internationella HR-team och säkerställa efterlevnad av globala ramverk
Workforce & resursplanering
Leda och driva strategisk personal- och kompetensplanering
Genomföra scenarioanalyser och identifiera kompetens- och resursbehov
Följa upp och analysera nyckeltal för att möjliggöra datadrivna beslut
HR-processer och utveckling
Bidra till utveckling och implementering av effektiva HR-processer
Driva förbättringar inom t.ex. performance management, talent management, onboarding och engagemang
Säkerställa god förankring, kommunikation och efterlevnad i organisationen
Ledarskapsstöd & organisationsutveckling
Coacha chefer i arbetsrätt, employee relations och förändringsledning
Hålla utbildningar och workshops för att stärka ledarskapsförmåga
Bidra till kulturutveckling, förändringsarbete och organisatorisk effektivitetPubliceringsdatum2025-12-13Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR, personalvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande
Gedigen erfarenhet som HR Business Partner i större och/eller multinationell organisation
Erfarenhet av arbete i internationell miljö och med globala HR-strukturer
Stark kompetens inom workforce planning, talent development och HR-processdesign
Mycket god förmåga att coacha chefer och bygga förtroendefulla relationer
Stark kommunikativ och analytisk förmåga
Flytande engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Strategisk, trygg och affärsorienterad
Proaktiv och lösningsfokuserad
Hög integritet och god omdömesförmåga
Van att arbeta självständigt i komplexa organisationerÖvrig information
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Viktor Zetterholm viktor@zetterholmpartners.se 072 25 25 828
