Senior HR Business Partner - Konsultuppdrag

Zetterholm & Partners AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-12-13


Plats: Göteborg Uppdragsperiod: 18 december 2025 - 14 augusti 2026 Distansarbete: Nej, arbete sker på plats Omfattning: Heltid Sista dag att ansöka är 15 december 2025 (urval sker löpande)
Om uppdragetVi söker en Senior HR Business Partner för ett kvalificerat konsultuppdrag där du fungerar som strategisk rådgivare och nära partner till verksamhetens ledning. Rollen är central i att stärka organisationens långsiktiga effektivitet genom affärsnära HR-stöd, ledarstöd och utveckling av HR-processer i en internationell kontext.
Du arbetar i en dynamisk miljö med högt tempo och samverkar både lokalt och med internationella HR-funktioner, där samarbete med HR/HQ i Kina är en viktig del av uppdraget.
Dina ansvarsområdenStrategiskt HR-partnerskap

Vara senior rådgivare till chefer i alla personalrelaterade frågor

Coacha och stötta ledare i ledarskap, prestation och organisationsfrågor

Säkerställa att HR-strategi och initiativ är i linje med verksamhetens mål

Samverka med internationella HR-team och säkerställa efterlevnad av globala ramverk

Workforce & resursplanering

Leda och driva strategisk personal- och kompetensplanering

Genomföra scenarioanalyser och identifiera kompetens- och resursbehov

Följa upp och analysera nyckeltal för att möjliggöra datadrivna beslut

HR-processer och utveckling

Bidra till utveckling och implementering av effektiva HR-processer

Driva förbättringar inom t.ex. performance management, talent management, onboarding och engagemang

Säkerställa god förankring, kommunikation och efterlevnad i organisationen

Ledarskapsstöd & organisationsutveckling

Coacha chefer i arbetsrätt, employee relations och förändringsledning

Hålla utbildningar och workshops för att stärka ledarskapsförmåga

Bidra till kulturutveckling, förändringsarbete och organisatorisk effektivitet

Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR, personalvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande

Gedigen erfarenhet som HR Business Partner i större och/eller multinationell organisation

Erfarenhet av arbete i internationell miljö och med globala HR-strukturer

Stark kompetens inom workforce planning, talent development och HR-processdesign

Mycket god förmåga att coacha chefer och bygga förtroendefulla relationer

Stark kommunikativ och analytisk förmåga

Flytande engelska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Strategisk, trygg och affärsorienterad

Proaktiv och lösningsfokuserad

Hög integritet och god omdömesförmåga

Van att arbeta självständigt i komplexa organisationer

Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9643083

