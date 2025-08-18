Senior Hotel Manager Scandic Talk, heltid
Scandic Hotels AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Scandic Talk är beläget vägg i vägg med Stockholmsmässan, ett stenkast från pendeltågsstationen. Hos oss är ingen dag den andra lik - mässor, events och internationella kongresser skapar en dynamisk och spännande atmosfär som också är uppblandad med konsertbesökare, sportgrupper, familjer och turserier. Trots att hotellet reser sig hela 19 våningar över marken är känslan på hotellet familjär. Vi är en liten organisation som har en målsättning att ha fokus på personlig utveckling och flexibilitet och en stor gemenskap med alla som arbetar på hotellet. Vi lyssnar på våra gäster och älskar att leverera god service - allt för att kunna erbjuda den allra bästa hotellupplevelsen. Delar du vår passion för gemenskap och service? Då är du den vi söker!
Nu söker vi en senior Hotel Manager till Scandic Talk.
Som Hotel Manager ansvarar du för att hotellets besökare och gäster erbjuds fantastiska upplevelser. Du har ett personal-, kvalitets-, och resultatansvar för avdelningarna Front Office, Housekeeping&Frukost och Meeting. Och då ena dagen på hotellet inte är den andra lik kommer det att ställa stora krav på din förmåga att coacha, engagera och entusiasmera både chefer och team att ständigt utmana och utveckla arbetssätt för att på bästa sätt möta våra gästers förväntningar i en föränderlig marknad.
På Scandic månar vi också om vår miljö och arbetar dagligen med att minimera vår påverkan. Ett förhållningssätt som genomsyrar det dagliga arbetet och som vi är stolta över. Även i detta arbete kommer du som ledare och god förebild för hela hotellet spela en viktig roll.
Vidare innebär tjänsten att du:
-
Arbetar strategiskt och med målstyrning (inklusive relevanta nyckeltal).
-
Motiverar och coachar dina medarbetare.
-
Attraherar och rekryterar framtida kollegor.
- I General Managers frånvaro; tar ansvar för hela organisationen.
Du ingår i hotellets ledningsgrupp vilket innebär att du tillsammans med dina kollegor har ett övergripande ansvar för hela hotellet. I rollen rapporterar du till General Manager. Då General Manager ansvarar för två hotell och inte alltid är på plats så har rollen ett helhetsansvar för hela hotellet vid General Managers frånvaro.
För att trivas och vara framgångsrik i rollen
För att trivas och vara framgångsrik i rollen är du den som ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem. Du har ett flexibelt förhållningssätt och har lätt att se lösningar där andra ser problem. Givetvis är du en närvarande ledare som vet att vägen till framgång skapas genom samarbete, god kommunikation och trygghet för såväl dina egna avdelningar som övriga avdelningar.
Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot både kort- och långsiktiga mål. Som chef hos oss lever du efter vår ledarskapskompass med Inspire, Collaborate, Build trust och Empower som en naturlig del av ditt ledarskap. Du lever våra värderingar och agerar som ett föredöme i din roll.
Vidare ser vi även att du har:
- En senior ledarprofil med tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll och helst med både hotell- och Food & Beverage-bakgrund.
- Relevant utbildning eller motsvarande erfarenheter.
- God administrativ förmåga och van vid att arbeta i olika systemstöd.
- Erfarenhet av ekonomisk planering och
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet.
Välkommen till Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och om vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9463900