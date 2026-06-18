Senior handledare inom arbetsrehabilitering
Avaron AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
I den här rollen får du vara med och skapa bättre vägar in i arbetslivet för personer som står långt från arbetsmarknaden. Du kliver in i en verksamhet inom fastighetsservice hos ett kommunalt bolag där inkludering, kompetensförsörjning och hållbara arbetsförutsättningar är centrala frågor.
Du arbetar nära en grupp med behov av stöd, anpassning och tydlig vägledning i det dagliga arbetet. Samtidigt blir du en viktig länk mellan verksamheten, myndigheter och interna funktioner. Uppdraget kombinerar operativ handledning med samordning, arbetsledning och visst HR-stöd, vilket gör att du får använda både din rehabiliteringskompetens och din förmåga att skapa struktur och framdrift.
Det här är en roll för dig som vill göra konkret skillnad i människors etablering på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att utveckla arbetssätt i en verksamhet med tydligt samhällsfokus.
ArbetsuppgifterDu ansvarar för samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsmarknad och vuxenutbildning samt andra relevanta aktörer.
Du rekryterar, stöttar och handleder en arbetsgrupp inom serviceverksamheten och skapar förutsättningar för att individerna ska lyckas i sitt arbete.
Du anpassar arbetsuppgifter och arbetssätt utifrån individens förutsättningar och behov.
Du leder och fördelar det dagliga arbetet samt ger stöd till mentorer, chefer, säkerhetsfunktioner och andra interna parter.
Du upprättar rutiner tillsammans med verksamheten och bidrar till struktur i arbetet kring anställningar och lönestöd.
Du tar fram framtidsplaner med tydlig riktning för tiden efter anställningen, med samverkan som en central del.
Du stöttar även i utvalda HR-processer, till exempel kulturbyggande aktiviteter och HR-stöd utifrån organisatoriska och sociala behov.
KravFil. kand. i rehabilitering, till exempel som arbetsterapeut
Erfarenhet av arbete inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsrehabilitering
Erfarenhet från funktionshinder, neuropsykiatri eller likvärdigt område
Erfarenhet av arbetsledande befattning
Erfarenhet av chefsstöd med utgångspunkt i medarbetare med begränsad förmåga
Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande insatser i arbetslivet
MeriterandeErfarenhet av MI-samtal eller liknande samtalsmetodik
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7935383-2059332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9969763