Senior Hållfasthetsingenjör sökes till Underwater Systems
2026-02-27
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld
Din roll
Vi söker någon som är intresserad av ett roligt och varierande jobb som beräkningsingenjör till vår mekanikavdelning på Underwater systems SAAB Kockums Linköping.
På Underwater Systems jobbar vi med flera spännande produkter till exempel torpeder, minsystem samt olika undervattensfarkoster (ROV/AUV). Våra produkter utsätts för de unika laster och förhållanden som det innebär att verka under vattenytan.
Just nu behöver vi utöka vårt beräkningsteam. Hos oss får du möjlighet att jobba med många olika typer av analyser. Vi utför allt från ganska enkla egenfrekvensanalyser eller tryckberäkningar till avancerade analyser av dynamiska förlopp.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och ett gott samarbete där vi löser våra uppgifter tillsammans. En av våra viktigaste uppgifter som beräkningsingenjörer är kommunikationen med våra konstruktörer så vi kan lösa designproblem innan de uppstår. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs.
Programvara som används inom sektionen för beräkning är framför allt Ansys och LS-dyna.Publiceringsdatum2026-02-27Profil
Vi söker dig som tycker det är roligt att utföra många olika typer av analyser (till exempel värme, tryck, egenfrekvenser, vibration, stöt) Som person ser vi att du har ett analytiskt förhållningssätt och att du är drivande i ditt arbete. Du tar eget initiativ och ansvar och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Önskvärda kvalifikationer:
*
Utbildning som civilingenjör med inriktning mot maskinteknik eller teknisk fysik med inriktning mot hållfasthet. Alternativt om du har en utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
*
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som beräkningsingenjör.
*
Du är bekant med hjälpmedel såsom Ansys och LS-Dyna, alternativt att du har kunskap i likvärdiga verktyg.
*
Kommunicerar väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
