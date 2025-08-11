Senior Gruvingenjör Björkdalsgruvan Skellefteå
Erfaren ingenjör som arbetar med gruvdesign, planering och ständiga förbättringar till Björkdalsgruvan utanför Skellefteå
I rollen som Senior Mining Engineer hos Björkdalsgruvan utanför Skellefteå arbetar du både med lång- och kortsiktig gruvdesign och schemaläggning, ventilationsplanering, gruvinfrastruktur. Du arbetet med att ta fram effektiva och säkra brytningsplaner och fungerar som en teknisk resurs för såväl kollegor som andra avdelningar. Samtidigt får du en viktig roll som mentor och coach till teamet, där du delar med dig av din expertis och stöttar kollegor i deras utveckling.Är du dessutom intresserad av utvecklingsmöjligheter och av att arbeta i en av världen renaste guldgruvor, där guldet sitter i smala kvartsvener och zonen sticker ut som en gigantisk åder, då kan du vara den Mining Engineer vi söker!Varmt välkommen med din ansökan idag! Urval och intervjuer påbörjas i augusti.
Ditt anställningserbjudande
Björkdalsgruvan är belägen vid Sandfors utanför Skellefteå och är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guldmalm. Björkdalsgruvan är en relativt ung gruva med drygt 250 engagerade och drivna medarbetare och ett hundratal entreprenörer. Gruvan omsätter ca 1015 MSEK. Ägarna är det kanadensiska företaget Mandalay Resources.
Du erbjuds en flexibel och utvecklande arbetsmiljö med goda förmåner såsom friskvårdsbidrag, hälsovårdsfond och möjlighet till förmånscykel. De arbetar i en platt, inkluderande organisation där fredagsfika, samarbete över avdelningar och kontinuerlig förbättring är självklara delar av vardagen. Hos Björkdalsgruvan får du möjlighet att bidra till verklig utveckling i en fas av förändring och tillväxt. Här finns dessutom goda möjligheter att utvecklas inom bolaget och koncernen.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leda och granska kort-, medel- och långsiktig gruvplanering
• Stötta och coacha ingenjörsteamet i deras utveckling
• Samarbeta tätt med geologi, produktion och planering
• Identifiera och driva förbättringsinitiativ och ny teknik
• Säkerställa efterlevnad av säkerhets- och miljökrav
• Bidra till strategisk livslång gruvoptimering
Värt att veta
Du blir en del av ett team med åtta personer i olika roller, från juniora till seniora planerare och ingenjörer. Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med placering vid Björkdalgruvan i Kåge, strax utanför Skellefteå. Arbetet sker i en internationell miljö med engelska som företagsspråk. Vi är just nu i en spännande utvecklingsfas med fokus på teknik, digitalisering och förbättrad styrning.
Våra förväntningar
Vi söker dig med flera års erfarenhet inom gruvplanering eller drift, gärna med civil- eller högskoleexamen i gruvteknik.
Du behärskar Deswik och har god förståelse för ventilation, infrastruktur och både strategisk och taktisk planering. Du är pedagogisk, prestigelös och van vid att handleda kollegor på olika kunskapsnivåer. Förmåga att kommunicera tydligt och driva förbättringsarbete är avgörande. Internationell erfarenhet och goda språkkunskaper är meriterande.
Rollen ställer krav på kunskaper i engelska, svenska är meriterande. B-körkort för manuell bil krävs.
Intresserad?
