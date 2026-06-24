Senior Group Function Controller
Avaron AB / Controllerjobb / Västerås Visa alla controllerjobb i Västerås
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du både håller ihop den löpande finansiella leveransen och driver en genomlysning av ekonomistyrningsfunktionen inom en verksamhetsdel. Uppdraget handlar om att skapa tydlighet i struktur, ansvar och arbetssätt, samtidigt som det dagliga ekonomiarbetet behöver fungera med hög kvalitet.
Du analyserar hur ekonomistyrningen fungerar i dag, bedömer vilka förändringar som kan behövas och tar fram en framtida målbild som verksamheten kan fatta beslut kring. Rollen passar dig som trivs när du får växla mellan operativt arbete och strategisk utveckling, och som gillar att omsätta analys till konkreta förbättringar. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera hands-on controlling med verklig påverkan på hur en ekonomifunktion utvecklas framåt.
ArbetsuppgifterDu ansvarar för operativt finansarbete kopplat till avdelningens finansiella leverans.
Du genomför en genomlysning av nuvarande processer för ekonomistyrning och uppföljning.
Du analyserar struktur, ansvar och arbetssätt för att identifiera förbättringsområden.
Du driver och implementerar relevanta förbättringar i nära dialog med verksamheten.
Du tar fram rekommendationer och beslutsunderlag för hur arbetet bör utformas framåt.
Du kommunicerar slutsatser och förslag på ett tydligt sätt till olika intressenter.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag inom översyn eller utveckling av ekonomistyrningsfunktioner.
Du har gedigen kompetens inom ekonomi och controlling.
Du har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt.
Du har stark analytisk förmåga och är van att presentera slutsatser och rekommendationer för olika intressenter.
Du har erfarenhet av SAP.
Du har mycket goda kunskaper i engelska.
Du arbetar självständigt och strukturerat och har ett pedagogiskt sätt i dialog med verksamheten.
MeriterandeKunskaper i svenska.
Erfarenhet av förändringsarbete med god förståelse för verksamhetsbehov.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964072-2068499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9976865