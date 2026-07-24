Senior GIS-kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Flen Visa alla datajobb i Flen
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
En kommunal verksamhet står inför upphandlingen av ett nytt GIS-system och behöver dig som kan ta ett tydligt helhetsgrepp om behov, arbetssätt och kravbild. Här får du en central roll i att skapa underlaget för ett viktigt systemval genom att kartlägga nuläge, förstå verksamhetens behov och omsätta det till en välstrukturerad kravspecifikation.
Du arbetar nära verksamheten och kombinerar praktisk GIS-kompetens med skarp kravanalys. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och teknik, och som kan göra komplexa behov begripliga, prioriterade och användbara i en upphandling. Det gör uppdraget särskilt intressant för dig som vill påverka hur framtidens GIS-stöd utformas i en samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu driver behovskartläggning inför upphandling av ett nytt GIS-system.
Du analyserar hur GIS används i verksamheten idag och identifierar vilka behov som ska mötas framåt.
Du fångar upp krav och förväntningar från relevanta intressenter och omsätter dem till en tydlig och sammanhållen kravbild.
Du tar fram, strukturerar och sammanställer kravspecifikation som stöd för upphandlingen.
Du bidrar med din kunskap om olika GIS-plattformar för att säkerställa att kravbilden är väl förankrad i praktisk användning.
Du arbetar med ett oberoende perspektiv utan koppling till försäljning av egna lösningar, licenser eller produkter.
KravDu har kompetens inom olika GIS-plattformar samt praktisk erfarenhet av arbete i GIS-system.
Du har dokumenterad kompetens inom kommunalt GIS-arbete.
Du har erfarenhet av kravställning vid upphandling av GIS-system.
Du har genomfört liknande uppdrag tidigare.
MeriterandeErfarenhet av den aktuella verksamhetens GIS-förutsättningar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117700-2114307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Flen Stn (visa karta
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642 35 FLEN Jobbnummer
10010617