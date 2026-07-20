Senior GIS-ingenjör mot 3D
Linköpings kommun / GIS-jobb / Linköping Visa alla gis-jobb i Linköping
2026-07-20
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Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bygga och förvalta digitala flöden från GIS (geografiska informationssystem) till 3D. Just nu står vi i startgroparna för att förstärka kommunens interna 3D-förmåga, och du blir en nyckelspelare i att utveckla nya lösningar för en modern samhällsbyggnadsprocess. Ta därför chansen och gör oss sällskap i teamet!
I rollen som GIS-ingenjör med inriktning mot 3D kommer du att omsätta rådata – såsom bilder och laserdata – till strukturerade texturer, 3D-objekt och höjdmodeller. Du kommer också att utveckla, administrera och underhålla vår GIS-plattform, våra GIS- och 3D-tjänster och deras tillämpningar i verksamheten. Du stödjer hela kommunen med kommunikations- och beslutsunderlag genom att analysera, bearbeta och visualisera geografisk information, samt arbetar med planering, uppföljning och implementering av nya lösningar. Rollen innebär också att ge support till och utbilda våra användare. Som ett kreativt inslag kan du dessutom arbeta med renodlad 3D-modellering och visualisering för att skapa extra levande och pedagogiska beslutsunderlag.
Din arbetsplats
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen huserar i trevliga lokaler i moderna Ebbepark, mitt i innovationens centrum och där staden fortfarande utvecklas ständigt. Som GIS-ingenjör tillhör du enheten Geodata och digital utveckling. Enheten består av 17 slipade medarbetare; GIS-, Mätningsingenjörer och Utvecklingsledare som stöttar hela kommunkoncernen med geografiska tjänster och produkter.
Du som söker
Vi söker dig med högskoleutbildning inom GIS eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av analys, bearbetning, utveckling och visualisering av geografisk information. Har du dessutom varit med om att utveckla, planera, följa upp och implementera nya GIS-lösningar, så betraktas detta som meriterande. Även erfarenhet av att omvandla bilder och laserdata till texturer, 3-D objekt och höjdmodeller, samt 3D modellering och visualisering, betraktas som meriterande. Erfarenhet av ESRI:s programvaror och FME är meriterande samt erfarenhet av GIS-relaterad programmering.
Tjänsten innebär mycket dokumentation vilket ställer krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
I rollen som GIS-ingenjör arbetar du med att stödja kärnverksamheten i kommunen, så du behöver trivas i servicerollen som kräver att du drivs av en vilja av att hjälpa andra. Du arbetar i ett team vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du driver egna projekt. Du behöver därför vara trygg i att arbeta självständigt och i att ställa om när omständigheter förändras, utan att riskera att mål och resultat äventyras.
Urval sker efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering kan vi komma att använda personlighets- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17343
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Marit Gunnarsson Marit.Gunnarsson@linkoping.se +4613205102 Jobbnummer
10006415