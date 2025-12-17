Senior Fullstackutvecklare till Synsam Lifestyle
2025-12-17
Nu söker vi på Synsam en Senior Fullstackutvecklare som vill vara med och förvalta samt vidareutveckla vår digitala plattform. Hos oss får du arbeta med hela kedjan och skapa skalbara lösningar som både affär och användare drar nytta av, samtidigt som du bidrar till att plattformen utvecklas på ett hållbart sätt.
Om rollen
I rollen som Senior Fullstackutvecklare blir du en viktig del av teamet och arbetar tillsammans med Tech Lead, Solution Architect och Product Owner. Tillsammans levererar ni lösningar som skapar värde för både verksamheten och användarna. Du arbetar främst med .NET och C# i en molnbaserad miljö i Azure.
Ditt huvudansvar
Ansvara för avancerad teknisk design och implementation i samarbete med Tech Lead och Solution Architect.
Delta i planering och teknisk scoping av större initiativ.
Sätta och upprätthålla kodstandarder, samt driva kontinuerliga förbättringar i teamets arbetsmetoder.
Fatta tekniska beslut baserade på både affärsvärde och långsiktig hållbarhet.
Stötta teamet vid komplexa tekniska utmaningar och incidenter.
Säkerställa att lösningar följer övergripande arkitekturprinciper.
Vem är du
Du är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att arbeta genom hela kedjan. Du har ett par års erfarenhet av systemutveckling och har hunnit bygga en stabil grund inom .NET/C#. Du kan kommunicera effektivt med kollegor, stakeholders och externa leverantörer, och bidrar gärna till teamets gemensamma utveckling. Du har erfarenhet av molninfrastruktur inom Azure. Meriterande är erfarenhet av frontend och eventbaserad design.
Huvudsakligt fokus på .NET och C#.
Meriterande med frontend (Angular/TypeScript).
Erfarenhet av eventbaserad design och teknik är meriterande.
Erfarenhet av att driva utveckling inom molninfrastruktur, gärna Azure.
Vana vid att kommunicera inom större organisationer, både internt (utvecklare, arkitekt, produktägare, stakeholders) och externt mot tekniska leverantörer.
Kunskap om API-design, systemintegrationer och CI/CD-flöden.
Grundläggande förståelse för testning (unit/integration).
Förmåga att samarbeta i agila, tvärfunktionella team.Om tjänsten
Du rapporterar till William Boer, Head of Subscription Development. Tjänsten utgår från vårt huvudkontor på S:t Eriksgatan på Kungsholmen, Stockholm.
Låter det intressant?
Det hoppas vi! Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas med kort varsel, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll för slutkandidat.
Vi på Synsam värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv gör oss starkare, oavsett bakgrund, kön och ålder.Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
