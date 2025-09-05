Senior Fullstackutvecklare till Svea Bank
Svea Bank AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-09-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea Bank AB i Solna
, Stockholm
, Falun
, Uppvidinge
, Alvesta
eller i hela Sverige
Vi letar efter dig som vill ta plats i en affärsnära roll där ditt arbete direkt bidrar till att skapa marknadens smartaste betal- och finansieringslösningar för våra kunder.
Hos oss blir du en nyckelspelare i ett tvärfunktionellt, självorganiserande team där innovation, samarbete och ansvar går hand i hand. Vi söker dig som brinner för hög kodkvalitet, gillar att lösa komplexa problem och som trivs med att omvandla idéer till lösningar som verkligen gör skillnad.
Om rollen Du blir del av utvecklingsteamet i Sveas affärsområde Payments, som tillhandahåller betal- och finansieringslösningar i både e-handel och fysisk handel. Teamet, som består av front- och backendutvecklare, QA, UX och Produktägare, utvecklar och underhåller affärsområdets egenutvecklade system och applikationer, och arbetar enligt agil metod. Fokus i denna roll ligger främst på Backend utveckling i .Net C#, även om viss frontendutveckling också ingår. Vår utvecklingsmiljö i övrigt består av TFS, Octopus Deploy, SQL server, Javascript och NServicebus. Vi har även ett DevOps team som låter oss göra det vi är bäst på, utveckla.
Vem är du? I den här rollen ser vi dig som har ett genuint intresse för utveckling och att hitta enkla och smarta lösningar på tidvis komplexa problem, som också har ett intresse för och vill sätta dig in i vår affär. Du är en engagerad lagspelare som trivs med att vara del av en helhet, och gläds åt gemensamma framgångar. Vidare är du kommunikativ då du dagligen har olika kontaktytor internt samt gillar att förmedla och föra din kunskap vidare till andra inom organisationen. Du har:
Goda kunskaper i .Net C#
Högskoleutbildning inom Systemvetenskap eller motsvarande relevant utbildning, alternativt motsvarande kunskap via erfarenhet
Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Sanna Löfgren på sanna.lofgren@svea.com
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
(org.nr 556158-7634) Arbetsplats
Svea Kontakt
Sanna Löfgren sanna.lofgren@svea.com Jobbnummer
9493298