Senior Fullstackutvecklare och Teknisk Lead
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en central roll i utvecklingen av verksamhetskritiska digitala lösningar där användarupplevelse, prestanda och långsiktig hållbarhet står i fokus. Du kombinerar strategiskt teknikledarskap med operativ utveckling och blir en viktig drivkraft i hur moderna webbapplikationer formas, vidareutvecklas och kvalitetssäkras över tid.
Du arbetar i en miljö där teknikval, arkitektur och utvecklingssätt har stor betydelse för både affärsnytta och framtida förvaltning. Rollen passar dig som vill ta ansvar för helheten, från teknisk riktning och standardisering till implementation av komplexa funktioner och integrationer i både frontend och backend. Du samarbetar nära produktägare, UX-designers, arkitekter och andra intressenter för att omsätta behov till robusta, användarcentrerade lösningar.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både arkitektur, arbetssätt och teknisk kvalitet i en roll med stort genomslag.
ArbetsuppgifterDu leder den tekniska utvecklingen och driver arkitekturfrågor för verksamhetskritiska lösningar.
Du fattar strategiska beslut kring teknikval, ramverk och utvecklingsprinciper med fokus på hållbarhet, skalbarhet och kvalitet.
Du utvecklar och vidareutvecklar moderna webbapplikationer i både frontend och backend.
Du säkerställer hög kodkvalitet genom kodgranskning, testning och etablerade utvecklingsmetoder.
Du driver arbetet med CI/CD, DevOps, testautomatisering och säkra utvecklingsprocesser.
Du coachar utvecklingsteamet i tekniska frågor och bidrar till kunskapsdelning, samarbete och kontinuerligt lärande.
Du samarbetar med produktägare, UX och andra intressenter för att översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
Du optimerar lösningar med avseende på prestanda, säkerhet, tillgänglighet och användbarhet.
Du identifierar tekniska risker, driver förbättringar i teknikstack och arbetssätt samt utvärderar nya tekniker när de skapar affärsvärde.
Du leder vid behov tekniska förstudier och tar fram rekommendationer kring arkitektur, integrationer och tekniska vägval.
KravDu har senior erfarenhet av fullstackutveckling med tydligt fokus på frontend.
Du har förmåga att leda tekniska initiativ och ta ansvar för arkitektur och långsiktiga tekniska vägval.
Du har erfarenhet av att utveckla och underhålla moderna webbapplikationer i både frontend och backend.
Du har erfarenhet av kodgranskning, testning och arbetssätt som säkerställer hög kvalitet i leveranser.
Du har god förståelse för CI/CD, DevOps och testautomatisering.
Du har erfarenhet av att arbeta med prestanda, säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet i webblösningar.
Du är van att samarbeta nära verksamhet, produktledning, UX och andra utvecklingsteam.
Du kan omsätta komplexa behov till robusta, användarcentrerade och förvaltningsbara tekniska lösningar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010425-2082935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9989883