Senior Fullstackutvecklare med fokus på backend
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta i ett team där moderna arbetssätt och AI-stöd är en naturlig del av hur man bygger system, tar tekniska beslut och utvecklar affären? I den här rollen blir du en viktig del av utvecklingen inom kampanj- och prisområdet, där ett större systembyte pågår och där du får bidra till både lösning, struktur och tekniska vägval.
Du kommer in i en miljö där teknik och verksamhet arbetar nära varandra, och där helheten är central. Här får du kombinera klassisk mjukvaruutveckling med integrationsarbete, test och analys för att skapa stabila flöden från gränssnitt till bakomliggande system. Det här är en roll för dig som vill ha stort inflytande i en komplex leverans med moderna utvecklingsverktyg och nya arbetssätt.
ArbetsuppgifterDu nyutvecklar och vidareutvecklar frontend- och backendlösningar inom kampanj- och prisområdet.
Du arbetar med integrationer och distribuerade flöden för att få system och processer att fungera tillsammans.
Du bidrar i hela leveransen, från utveckling till test, felsökning och mappning av integrationsspecifikationer.
Du tar ansvar för tekniska delar av leveransen och hjälper teamet att hålla hög kvalitet.
Du påverkar tekniska vägval, arbetssätt och hur AI-stöd och moderna utvecklingsverktyg används i utvecklingen.
Du samarbetar nära verksamheten för att omsätta behov till hållbara tekniska lösningar.
Du coachar andra i teamet och delar kunskap när det behövs.
KravDu är senior och självgående, med förmåga att snabbt sätta dig in i både teknik och affär.
Du har flerårig erfarenhet av backendutveckling och viss erfarenhet av frontendutveckling.
Du har erfarenhet av integrationsarbete.
Du har erfarenhet av Kafka eller liknande teknik.
Du är van att arbeta brett och bidra inom utveckling, test och analys.
Du har erfarenhet av, eller ett tydligt intresse för, AI-stödd utveckling och moderna utvecklingsverktyg.
Du kan ta tekniskt ledarskap i delar av leveransen och bidra till struktur och kvalitet i teamets arbete.
MeriterandeDomänkunskap inom retail samt kampanj- och prisoptimering.
Erfarenhet av Claude Code eller GitHub Copilot.
Erfarenhet av AI-relaterade arbetssätt, exempelvis agentic coding, skills, MCP eller liknande.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7843925-2033531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9945250