Senior Fullstackutvecklare (Java)
Soros Consulting AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-04-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en senior fullstackutvecklare till ett långsiktigt uppdrag inom offentlig sektor. Du kommer att ingå i ett agilt utvecklingsteam som ansvarar för centrala system inom ärendehantering och informationsflöden, där stabilitet, kvalitet och kontinuerlig utveckling är i fokus.
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta i en tekniskt varierad miljö med både moderna och etablerade plattformar.
Om uppdraget
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team som arbetar med både utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska system. Arbetet sker enligt agila principer med fokus på samarbete, kontinuerliga leveranser och hög kvalitet.
Den tekniska miljön omfattar bland annat Java, TypeScript, Spring Boot, Vue, Kubernetes samt applikationsservrar i enterprise-miljö.
Utveckla och vidareutveckla applikationer i en komplex systemmiljö
Arbeta med API:er och integrationer
Säkerställa att lösningar fungerar i både befintliga och framtida tekniska miljöer
Delta i analys och lösning av komplexa problem
Bidra till teamets utveckling och kunskapsdelning
Arbeta både självständigt och i nära samarbete med teamet
Vara delaktig i hela utvecklingsprocessen - från krav till leverans och förvaltningKvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet av systemutveckling
Minst 4 års erfarenhet av Java Enterprise Edition (EJB)
Minst 2 års erfarenhet av Java 8
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsteam
God förmåga att analysera och lösa komplexa problem
God kommunikativ och samarbetsförmåga
Meriterande
Erfarenhet av WebLogic Server (WLS)
Erfarenhet av moderna frontend-ramverk (t.ex. Vue)
Erfarenhet av containerbaserade plattformar (t.ex. Kubernetes)
Övrig information
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till 2 dagar per vecka
Start: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning krävs (process kan ta 8-12 veckor)
Detta uppdrag passar dig som är en erfaren utvecklare med ett helhetsperspektiv och som trivs i en miljö där samarbete, kvalitet och kontinuerlig förbättring står i centrum.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9845967