Senior Fullstackutvecklare
Polismyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
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Vill du bidra i arbetet med att utveckla brottsbekämpande system och förhindra grov organiserad brottslighet?
Arbetsplatsbeskrivning:
Som systemutvecklare hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla system som möjliggör att polisen har bästa tänkbara IT-stöd i sitt arbete med att upptäcka, förebygga och förhindra grov organiserad brottslig verksamhet.
Enheten för brottsbekämpande system har inom IT-avdelningen som uppgift att ta ett helhetsansvar för nyutveckling och livscykelhantering av enhetens system. Polisens IT-avdelning verkar i den tekniska framkanten och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Du kommer att ha din placering i moderna lokaler centralt på Kungsholmen, och det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid där du har stora möjligheter att påverka din vardag.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Våra team som består av produktägare, kravanalytiker, systemutvecklare, testare och teknisk produktspecialist har som målsättning att leverera rätt saker i rätt tid genom kontinuerliga mindre leveranser och genom att ständigt utvärdera hur vi arbetar.
Vi har alla ett agilt mindset där vi levererar tillsammans och hjälper till där vi kan.
En vanlig arbetsdag kan innehålla:
Samarbete med verksamheten för att förstå deras behov och omsätta dem till tekniska lösningar
Utveckling i Linux miljö av både frontend (Angular) - och backendlösningar (Java)
Utveckling i relationsdatabas (MySQL)
Driftsättningar på Jboss, Docker eller Kubernetes
Utveckling av komplexa system med höga krav på säkerhet och prestanda
Samarbete med andra grupperingar inom polisens IT-avdelning och andra myndigheter Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant akademisk utbildning inom systemutveckling alternativt att du har motsvarande erfarenhet som Polismyndigheten bedömer relevant
Minst fem års erfarenhet (i närtid) av att ha arbetat med agil systemutveckling, både med frontend och backend
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Utveckling och arkitektur
Frontendutveckling med Angular eller motsvarande moderna ramverk
Backendutveckling i Java EE
Backendutveckling i Spring Boot
Systemintegrationer
Relationsdatabaser (SQL)
Drift, automatisering och plattformar
Byggautomation och CI/CD-pipelines (t.ex. Jenkins).
Containerisering och orchestration med Docker eller Kubernetes.
Arbetssätt och säkerhet
Utveckling i miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
AI som stöd i din systemutveckling
Mentorsskap och att driva tekniska frågor i teametDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en analytisk förmåga, är tekniskt intresserad och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du är en lagspelare som tar ägarskap för dina och teamets uppgifter, du driver processer framåt på ett strukturerat sätt för att uppnå bästa möjliga resultat.
Med din kunskap och erfarenhet tycker du att det är stimulerande att agera mentor för att stärka kompetensen hos dina kollegor. Du är prestigelös och har inga problem med att axla roller som Tech Lead eller Scrum Master.Så ansöker du
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Urvalsfrågorna hittar du på den annons som är publicera på vår hemsida. (se länk nedan)
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att på grund av semestertider kommer urvalsprocessen att påbörjas först i vecka 34. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Jobbnummer
10007858