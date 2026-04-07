Senior Fullstackutvecklare
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Vi söker en erfaren frontend- och backend systemutvecklare på 100%.
Vår uppgift inom sektionen Underrättelsesystem är att ta ett helhetsansvar för nyutveckling, förvaltning och stöd av digitala verktyg och applikationer inom vårt verksamhetsområde. Vi arbetar för att säkerställa att polisens underrättelsetjänst har bästa tänkbara it-stöd i sitt arbete med att upptäcka, förebygga och förhindra bl.a. grov och organiserad brottslig verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att se hur nya moderna tekniker och verktyg kan skapa största möjliga verksamhetsnytta, bidra till en effektivare polis och ett tryggare Sverige.
I konsulternas uppdrag ingår i huvudsak:
Kravdiskussioner inom team, mellan team och med verksamheten
Framtag av lösningsförslag
Formulering av utvecklingsuppgifter
Agera tech-lead vid behov
Utveckling av ny mjukvara
Vidareutveckling av befintlig mjukvara
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
Konsulten ska minst ha minst 9 års dokumenterad erfarenhet av arbete som systemutvecklare
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av frontend-utveckling i Angular eller motsvarande ramverk
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av backend-utveckling med Java i Spring Boot och Java EE
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av relationsdatabaser och SQL
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av byggautomation CI / CD / Jenkins
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Jboss
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av utveckling i Linuxmiljö
Konsulten ska ha arbetat med systemintegrationer
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att designa och utveckla lösningar med hög säkerhet ovan nämnda tekniker och miljöer
Svenskt medborgarskap
Meriterande kompetens (Börkrav):
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Kubernetes och Docker
Arbetat i en organisation med höga krav på säkerhet
Arbetat med system med höga tillgänglighetskrav
Praktisk erfarenhet av utveckling i ett agilt arbetssätt
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7525562-1933418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137
)
113 46 STOCKHOLM
