Senior Fullstackutvecklare

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren fullstackutvecklare till produktutveckling inom avancerad video- och dataanalys. Du blir en del av ett R&D-team som utvecklar en analyticsprodukt som hjälper operatörer att snabbt hitta specifika objekt i stora mängder videodata, exempelvis i samband med brottsutredningar. Miljön präglas av samarbete, innovation och hög kvalitet, där du förväntas bidra aktivt med idéer och snabbt kunna sätta dig in i nya områden.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla teamets analyticsprodukt för video- och dataanalys
Arbeta som fullstackutvecklare med fokus på både frontend och backend
Delta i parprogrammering och mobprogrammering som en del av teamets arbetssätt
Bidra i tekniska diskussioner och ta initiativ till förbättringar i produkt och arbetssätt
KravErfarenhet som fullstackutvecklare
Mycket goda kunskaper i TypeScript
Erfarenhet av Node.js
Erfarenhet av React
MeriterandeErfarenhet av Machine Learning
Kunskaper i SQL
Erfarenhet av AWS
Kunskaper i C#
