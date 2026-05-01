Senior fullstack-utvecklare (Linköping)
Visiarc AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-05-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Visiarc AB i Linköping
VISIARC är ett mindre framåt tech-bolag som grundades 2002 och vi söker nu en senior fullstack-utvecklare.
Vi bygger egna SaaS-produkter inom EdTech med 400 000 licensierade användare och levererar konsulttjänster till kunder som IMD, Qstar, Thule och University of Oxford. Men vi har också jobbat i över tio år med projekt som faktiskt gör skillnad - kunder som bekämpar fattigdom och analfabetism. Den variationen är vi stolta över och den attraherar rätt sorts människor, partner och kunder.
Det vi söker är någon som tar fullt ägarskap - från arkitektur till kundmöte - och som vill forma sin tekniska riktning i ett bolag som ger dig det utrymmet på riktigt. Stacken är:
Node.js,
TypeScript,
GraphQL,
React och
AWS/Azure.
Meriterande:
Flutter (samt iOS & Android)
Prisma
Apollo
Jest
Vi jobbar hybrid. Inte som ett löfte inför en rekrytering - utan för att det är så vi funkar.
Känner du igen dig, eller känner du någon som skulle göra det?
PS. Hybrid innebär att du kommer in fysiskt till kontoret på plats i Linköping på onsdagar då vi alla är på plats, vilket är ett krav. Alltså bor du sannolikt på pendlingsavstånd till Linköping.)
Glöm inte bifoga ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobs@visiarc.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "[AF]". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visiarc AB
https://visiarc.com/
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
582 25 LINKÖPING Jobbnummer
9887037