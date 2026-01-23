Senior Fullstack Developer till Alecom - Bygg system som räddar liv
2026-01-23
Hos Alecom formar du framtiden för samhällskritiska system för kommunikation inom blåljusverksamhet och totalförsvaret. Vi är i en expansiv fas och söker nu en senior Fullstack Developer som vill bygga nästa generations plattformar, ersätta befintliga produkter och vara en nyckelspelare i att bygga upp vårt svenska utvecklingsteam. Var med och gör verklig skillnad i ett företag där din kod säkrar kommunikation i livsavgörande situationer!
OM TJÄNSTEN
I denna nyckelroll kommer du att axla ett helhetsansvar för våra applikationer, från modern front-end i Angular till robust back-end i .NET. Du blir en central länk på vårt kontor i Hornstull och får en ledande position gentemot vårt indiska utvecklingsteam på drygt 25 personer.
Vi söker dig som har arkitekturell förståelse och modet att ställa krav. Du agerar brygga mellan teknik och kundbehov, fördelar uppdrag via JIRA och säkerställer att koden som levereras håller högsta kvalitet. Rollen innebär en unik kombination av hands-on utveckling, Scrum master-ansvar och strategisk kravställning.
Du erbjuds
• Meningsfullhet: Att arbeta med utveckling av plattformar som faktiskt räddar liv och bidrar till att stärka Sveriges totalförsvar.
• Inflytande: En spännande möjlighet att forma framtiden för verksamhetskritisk mjukvara och påverka Alecoms tekniska vägval (t.ex. inom AI).
• Expansion: En viktig roll i att bygga upp utvecklingsteamet i Sverige då Alecom nu växlar upp lokalt för att möta stigande krav på säkerhet och närhet.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och driva teknisk utveckling genom hela stacken. Du arbetar för att utveckla robusta system som kontinuerligt uppdateras för att ligga i framkant. Mer konkret kommer du att:
• Leda och kravställa: Ansvara för kommunikation och teknisk granskning mot det indiska teamet - du har pondus att korrigera kod och arkitektur vid behov.
• Fullstack-utveckling: Designa och underhålla webbapplikationer i Angular (v2+) och .NET/C#.
• Verksamhetsförståelse: Träffa kunder (t.ex. vid brandstationer eller larmcentraler) för att förstå deras operativa vardag och omsätta det i tekniska lösningar.
• Innovation: Integrera ny teknik och utforska AI-lösningar för att effektivisera blåljusverksamhetens arbete.
• Kvalitetssäkring: Felsöka, testa och genomföra kodgranskningar för att säkerställa högsta driftsäkerhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig arbetslivserfarenhet av liknande arbete, med förmåga att bygga applikationer från grunden.
• Expertkunskaper i Angular (v2+), TypeScript och modern webbutveckling (HTML5/CSS3).
• Solid erfarenhet av .NET/C#, REST API:er och SQL Server.
• Erfarenhet av att leda andra, t.ex. som Scrum Master eller Tech Lead.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av containerisering (Docker, Kubernetes).
• Kunskap om mikrotjänstarkitektur och integrationer.
• Erfarenhet av CI/CD-pipelines och agila metoder.
• Bakgrund inom kravställning eller nära samarbete med produktägare/kravanalytiker.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen och trivas hos Alecom ser vi att du är:
• Ansvarstagande: Du tar fullt ägarskap för produkten och leveransen.
• Målmedveten: Du drivs av att leverera högkvalitativ kod under stundtals hög press.
• Social & Kommunikativ: Du fungerar lika bra i djup kodning som i dialog med kunder och internationella team.
• Hjälpsam: Du delar med dig av din expertis och bidrar till en stark kontorskultur på kontoret i Stockholm (Hornstull).
