Senior Full-stack Developer till Baemingo
Nordicrule AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-22
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Restauranger är platser där livet händer. Första dejter, sista middagar, affären som förändrade allt eller födelsedagen som din mamma fortfarande pratar om. Vi tycker att människorna bakom restaurangerna förtjänar världens bästa teknik – inte någon gång i framtiden, utan idag.
Det är därför vi går till jobbet varje morgon.
OM BAEMINGO
Baemingo bygger restaurangbranschens finansiella operativsystem – en plattform som samlar kassasystem (POS), betalningar, analysverktyg och finansiella tjänster på ett och samma ställe.
Deras idé är enkel: ge varje restaurangägare rätt verktyg, rätt data och rätt finansiella stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. En restaurang blir två. Två blir tio.
Bolaget grundades i Stockholm 2017 och består idag av cirka 35 medarbetare. De hjälper över 4 000 restauranger i fem länder och har uppmärksammats på Deloitte Sveriges Technology Fast 50-lista. Plattformen är byggd av entreprenörer för entreprenörer – en av deras grundare driver fortfarande en egen restaurang, vilket innebär att produkten testas i verkligheten varje dag, inte bara i ett konferensrum.
OM ROLLEN
Baemingo söker en senior fullstackutvecklare som vill ta ett helhetsansvar för funktioner genom hela utvecklingskedjan – från API:er till användargränssnitt och arbeta över hela plattformen.
Den ena veckan kan du utveckla kassasystemet som används dagligen av tusentals restauranger. Nästa vecka arbetar du med betalningar, analysfunktioner, backoffice-system, banktjänster eller AI-funktionalitet. Du arbetar där du gör störst skillnad.
Du blir en del av ett litet och erfaret utvecklingsteam med kort väg från idé till produktion och arbetar nära bolagets CTO. Här förväntas du ta ägarskap över dina lösningar, leverera med hög kvalitet och ta ansvar även efter att funktionerna har lanserats.
VAD DU KOMMER ATT BYGGA
Affärskritiska system för restaurangerDu utvecklar den programvara som restauranger använder varje dag så som kassasystem, interna verktyg och dashboards. Målet är att tekniken ska fungera så smidigt att användarna knappt tänker på den.
Finansiella tjänsterDu arbetar med lösningar inom betalningar, banktjänster, utlåning, kort och onboarding, system som hanterar verkliga betalningsflöden för tusentals företag.
AI-funktionalitetAI är en integrerad del av produkten. Du kommer att vara med och utveckla agentbaserade AI-lösningar och analysfunktioner som lär sig från tusentals restauranger, snarare än att bara integrera en traditionell chatbot.
Teknikstack
Frontend
React
TypeScript
Vite
Tailwind CSS
Apollo Client (GraphQL)
Backend
Node.js
TypeScript
GraphQL
DynamoDB
Integrationer mot betalnings-, identitets- och banksystem
AI
LLM-baserade agentfunktioner
Tool Calling
Streaming
Multi-agent orchestration
Infrastruktur
AWS (S3, CloudFront, SSM)
CircleCI
Monorepo-arkitektur
Du behöver inte kunna varje teknik från dag ett. Däremot söker vi dig som snabbt kan sätta dig in i nya tekniker och verktyg.
VI SÖKER DIG SOMHar cirka fem års eller mer erfarenhet av utveckling av moderna webbapplikationer
Har djup erfarenhet av både frontendutveckling (React/TypeScript) och backendutveckling (Node.js, API:er och databaser)
Har erfarenhet av GraphQL eller känner dig trygg med att snabbt lära dig det
Tycker om att ta ansvar för en funktion hela vägen, från idé och kravställning till färdig lösning i produktion
Vill bidra till teamets tekniska utveckling och dela med dig av din kunskap
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Har möjlighet att arbeta på plats på vårt kontor i Stockholm
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
Flera produktområden såsom POS, betalningar, analys, fintech eller interna verksamhetssystem
Praktiskt arbete med LLM:er, AI-agenter, RAG eller utvärdering av AI-modeller
Betalningslösningar eller andra reglerade verksamheter
Design och användarupplevelse, samt förmåga att omsätta en designskiss eller idé till en genomarbetad produkt
BAEMINGOS FILOSOFIDe bästa restaurangerna förtjänar de bästa digitala verktygen
Restauranger ska ha en riktig finansiell partner, inte bara ett kassasystem
Personlig support gör stor skillnad
Den bästa mjukvaran är den som användaren inte behöver tänka på – den bara fungerar
ÖVRIG INFORMATION
Omfattning: Heltid, anställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Konkurrenskraftig
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Centrala Stockholm (arbete på plats)
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos Baemingo. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
10009584