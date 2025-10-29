Senior Frontendutvecklare till Taxiteknik
Vill du vara med och bygga teknik som hela taxibranschen litar på i realtid? Hos TaxiTeknik får du en nyckelroll i ett litet, högpresterande team där det du skapar får direkt påverkan på över 3 000 fordon som rullar dygnet runt.
Om oss
TaxiTeknik utvecklar och levererar ett komplett affärssystem för taxibolag, inklusive produkter som Traffic Management, DriverApp och BookingApp. Vi är en del av Vitec-koncernen och har byggt en stabil kundbas på den svenska marknaden sedan starten 2019, med teknik som idag är central i våra kunders dagliga verksamhet. Vi är ett mindre team med korta beslutsvägar, högt engagemang och en stark vilja att förbättra.
Rollen
I rollen som frontendutvecklare arbetar du nära verksamhetens kärna. Du kommer vidareutveckla vår webbplattform för trafikledning och säkerställa att den fortsätter vara användarvänlig, skalbar och tillförlitlig - även under hög belastning. Du får möjlighet att arbeta med moderna tekniker och vara med i hela kedjan från behov till färdig funktion. Även om du främst fokuserar på frontend, ser vi gärna att du har förståelse för systemhelhet och backendlogik. Vi arbetar i ett ekosystem där Dart används i backend och Angular i frontend, inget krav på Dart men det är meriterande.
Teamet
Du blir en del av ett sammansvetsat utvecklingsteam med stor teknisk höjd. Två av dina närmaste kollegor har varit med och byggt systemet från start, vilket ger god kontinuitet och djup produktkännedom. Vi jobbar agilt med Jira och alla i teamet är delaktiga i tekniska beslut. Även om vi har flexibilitet i arbetstider, ser vi gärna att du är på plats större delen av veckan för bättre samarbete och snabbare iterationer.
Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av frontendutveckling med Angular eller liknande ramverk
God förståelse för hela utvecklingsprocessen
Förmåga att prioritera och ta ansvar för egna uppgifter
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är även meriterande med erfarenhet av backendutveckling i Dart samt realtidskritiska system. Har du vana att arbeta i mindre team med högt ansvarstagande är även detta ett stort plus.
Förmåner
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider vid behov
Utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Möjlighet att påverka teknikval och arbetssätt
Kontakt
I denna tillsättning använder vi vår rekryteringspartner Detechtiv. Vid frågor kontakta Jonathan Samuelsson på Jonathan@detechtiv.se
.
Om Taxiteknik
Vi utvecklar och levererar ett komplett affärssystem för taxibolag genom våra appar Traffic Management, Driver och Booking. Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Läs mer på www.taxiteknik.se.
Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter har utvecklats utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra affärsenheters framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på - idag och imorgon. Vitec har 1 770 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com. Ersättning
