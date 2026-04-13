Senior frontendutvecklare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-04-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avser en förstärkning av ett webbutvecklingsteam baserat i Malmö. Rollen innebär utvecklingsarbete i nära samarbete med olika verksamhetsområden, där fokus ligger på att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
Arbetet ställer höga krav på förmågan att kombinera teknisk kompetens med verksamhetsförståelse. I rollen ingår att aktivt delta i dialoger med intressenter, analysera och bryta ned krav samt ta fram och presentera förslag på hållbara och skalbara lösningar. Ett viktigt inslag är att identifiera gemensamma och återanvändbara lösningar för flera verksamheter med liknande tekniska förutsättningar.
Arbetet bedrivs enligt agila principer med en gemensam backlogg, där teamet tillsammans ansvarar för prioritering och genomförande. Rollen är bred och kan innefatta både frontend- och backendrelaterade arbetsuppgifter beroende på behov.
Obligatoriska krav
Minst 8 års erfarenhet av frontendutveckling inom CMS-plattformar
Minst 4 års erfarenhet av klientutveckling i React
Minst 4 års erfarenhet av arbete med tillgänglighet enligt WCAG
Minst 4 års erfarenhet av utveckling av webbplatser eller webbtjänster med stöd för skärmläsare och andra hjälpmedel
Meriterande krav
Erfarenhet av arbete i Sitevision, både som CMS och för utveckling av webbapplikationer
Kunskaper i Java
Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig sektor
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9850705