Senior Frontendutvecklare med passion för UI och design
2025-10-27
Är du en skicklig Frontendutvecklare med för passion UI och design?
Vi söker dig som vill vara med och skapa innovativa digitala lösningar med användarvänlighet i toppklass - tillsammans med ett team som brinner för kvalitet, gott samarbete och utveckling!Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Addcomply är en startup grundad av erfarna SaaS-entreprenörer. Vi är ett innovativt techbolag som utvecklar och levererar en marknadsledande SaaS-lösning inom AI-compliance (EU AI Act). Våra kunder är allt från SME-bolag till multinationella koncerner - alla med höga krav på kvalitet, säkerhet och service.
Med kontor i Stockholm, Jönköping, Oskarshamn och Växjö erbjuder vi flexibilitet, nära samarbete och en företagskultur präglad av innovation, kundfokus och lärande.
Vi är idag ett team med tio medarbetare med olika specialistkompetenser. Vi kommunicerar på engelska i utvecklarteamet.
Din roll
Som Frontendutvecklare hos oss kommer du att bygga intuitiva och användarvänliga gränssnitt med React.
Du blir en del av ett agilt team och kommer ha nära samarbete med kollegor som jobbar med backend och Customer Success.
Du behöver vara flexibel med din arbetsplats och kunna arbeta från något av våra kontor i Stockholm, Oskarshamn, Växjö eller Jönköping 2-3 dagar i veckan, eftersom vi värdesätter personligt samarbete och teamkänsla.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, nyfiken och trivs i en miljö med nära samarbete. Du är ansvarstagande, initiativrik och tar dig an utmaningar med en positiv attityd. Du är kommunikativ, analytisk och trivs i gränslandet mellan användarupplevelse och teknik.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning som Frontendutvecklare.
Mer än tre års erfarenhet av arbete i React.
Stort intresse för UI och design.
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
Stark förmåga att förstå tekniska produkter (API:er, dataflöden, integrationer) och omsätta dem till kundnytta.
Erfarenhet av Python och dess ekosystem, till exempel FastAPI
Vana att arbeta med krav, user stories, acceptanskriterier.
Erfarenhet av compliance/reglerade miljöer
Vi erbjuder:
En kreativ miljö där du får sätta din egen prägel på en ny produkt
Möjlighet att jobba med den senaste tekniken inom Frontend utvecking
En nyckelroll i ett växande bolag
Möjlighet att jobba hybrid mot något av våra kontor i Stockholm, Jönköping, Oskarshamn eller Växjö.
Ett team med kompetenta och engagerade kollegor att växa tillsammans med
Flexibla arbetstider och stort förtroende
Goda utvecklings- och karriärvägar inom bolaget
Låter det som rätt nästa steg för dig?
Skicka en kort video till oss där du presenterar dig! Videon ska vara filmad i en tagning (dvs. inte vara redigerad, klippt eller tillagda ljudeffekter) och vara max 5 min lång. Videon (t.ex. länk till olistad video på YouTube) skickas tillsammans med CV och gärna en Github-länk med exempel på tidigare projekt till hello@addcomply.com
. Ange gärna hur snabbt du kan vara tillgänglig.
Sök redan idag - vi intervjuar löpande!
Frågor? Mejla gärna emeli.olaison@addcomply.com
Till annonsörer och rekryteringsbolag: Vi avser inte ta in extern rekryteringshjälp i denna process och undanber oss sådana kontakter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: hello@addcomply.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Senior Frontendutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addcomply AB
(org.nr 559495-7960), https://addcomply.com/ Kontakt
Emeli Olaison emeli.olaison@addcomply.com +46761872919 Jobbnummer
