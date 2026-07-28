Senior Frontendutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett team som ansvarar för utveckling, förvaltning och vidareutveckling av ett centralt designsystem som används i flera digitala tjänster. Här bygger du återanvändbara, tillgängliga och vältestade komponenter som blir en gemensam grund för flera utvecklingsteam.
Rollen innebär ett nära samarbete med utvecklare, designers, produktägare och andra intressenter. Du bidrar både med hands-on utveckling och med stöd till team som använder designsystemet i sina egna lösningar. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka kvalitet, enhetlighet och användbarhet i en större digital miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar komponentbaserade frontendlösningar i designsystemet.
Du skapar återanvändbara, tillgängliga och vältestade komponenter för flera digitala tjänster.
Du stöttar utvecklingsteam i hur designsystemet används och implementeras på ett effektivt sätt.
Du samarbetar nära utvecklare, designers, produktägare och andra intressenter för att omsätta behov till hållbara komponenter.
Du bidrar till förvaltning och förbättring av designsystemets struktur, kvalitet och användbarhet.
Du arbetar i ett agilt utvecklingssammanhang med fokus på kvalitet och långsiktighet.
KravMycket god erfarenhet av utveckling i React
Mycket god erfarenhet av TypeScript
Mycket god erfarenhet av JavaScript
Mycket goda kunskaper i HTML5
Mycket goda kunskaper i CSS3
Erfarenhet av att utveckla komponentbaserade frontendlösningar
Erfarenhet av testning av frontendkomponenter
God kunskap om webbtillgänglighet enligt WCAG samt erfarenhet av att utveckla tillgängliga komponenter
Erfarenhet av versionshantering med Git
Erfarenhet av semantisk versionering (SemVer) och pakethantering via npm
Erfarenhet av arbete enligt agila utvecklingsmetoder
MeriterandeErfarenhet av att utveckla, förvalta eller vidareutveckla designsystem eller komponentbibliotek
Erfarenhet av CI/CD för komponentbibliotek
Erfarenhet av Storybook eller motsvarande verktyg för komponentutveckling och dokumentation
Erfarenhet av att arbeta nära UI/UX-designers och omsätta design till återanvändbara komponenter
Erfarenhet av designverktyg såsom Figma
Erfarenhet från större organisationer med flera utvecklingsteam och gemensamma tekniska plattformar
Erfarenhet av monorepo
Erfarenhet av att publicera och underhålla interna npm-paket
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8136088-2119370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10013921