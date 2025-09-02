Senior Frontend-utvecklare inom e-handel - Royal Design Group
2025-09-02
Royal Design är en av Nordens ledande destinationer för design, inredning och livsstil. Med ett brett sortiment från världens främsta varumärken inspirerar vi våra kunder att skapa hem med både kvalitet och personlighet. Nu söker vi en skicklig och pragmatisk frontend-utvecklare som vill bidra till att utveckla vår e-handelsplattform och skapa användarvänliga digitala upplevelser. Hos oss får du arbeta med moderna verktyg och tekniker, och vi värdesätter din förmåga att tänka kritiskt kring tekniska val och lösningar. Royal Design Group ingår i Egmont Living Nordic, och du har möjlighet att utgå från vårt kontor i Göteborg (Bagaren & Kocken).
Vad du kommer att göra:
• Du bygger, förfinar och underhåller våra webbapplikationer i olika projekt.
• Du väcker liv i designkoncept med din goda förståelse för UX-principer och UI-mönster, för att skapa sömlösa och engagerande användarflöden.
• Du tar ett helhetsansvar för utvecklingscykeln - från koncept och implementation till driftsättning och underhåll.
• Du samarbetar med team inom hela vår koncern (Egmont Living Nordic) för att bygga sammanhängande och effektfulla digitala lösningar.
Våra grundläggande krav:
• Du har gedigen erfarenhet av ett modernt, komponentbaserat JavaScript-ramverk eller -bibliotek (som till exempel React eller Qwik).
• Du har mycket goda kunskaper i TypeScript och Node.js-ekosystemet (npm/yarn, byggverktyg).
• Du har ett pragmatiskt förhållningssätt, med fokus på ren och underhållbar kod och en passion för att hitta den bästa lösningen på ett problem.
Vem är du?
Du är en nyfiken och lösningsorienterad utvecklare som trivs i en miljö där det händer mycket och där dina idéer kan göra verklig skillnad. Vi ser gärna att du även är nyfiken och har en vilja att arbeta brett i teknikstacken, även utanför rena frontend-uppgifter. Du gillar att ta ansvar och ser värdet i att samarbeta nära andra kompetenser. Vi tror att du motiveras av att arbeta med modern teknik, men också av att hitta pragmatiska lösningar som skapar värde här och nu. Hos oss blir du en viktig del av ett team som vill utmana, förbättra och tillsammans driva utvecklingen framåt.
Vi erbjuder
Hos Royal Design blir du en del av ett engagerat och dynamiskt utvecklingsteam där initiativkraft värdesätts. Du får möjlighet att påverka och vidareutveckla våra centrala digitala plattformar och system i en miljö som präglas av stark tillväxt, höga ambitioner och en passion för att skapa moderna och skalbalbara lösningar.
Royal Design Group AB
Royal Design och Rum21 är några av Nordens ledande inredningsbutiker på nätet. Sedan starten 1999, då bolaget var inriktat på e-handel av svenska premiumvarumärken mot den amerikanska marknaden, har bolaget växt kraftigt. Varje månad har vi miljontals besökare som kommer till oss för inspiration, information och det senaste inom trender och design, vilket gör oss till den främsta online-destinationen i Norden för konsumenter inom möbler, belysning, inredning samt glas och porslin. Idag finns bolaget representerat online på över 14 marknader samt genom vår flagship store i Stockholm under varumärkena RoyalDesign.se och Rum21.
About Story House Egmont
Story House Egmont är ett av Nordens ledande och mest traditionsrika medieföretag. Vi är passionerade historieberättare och står bakom några av landets populäraste varumärken. Inom våra tre huvudområden - Media, E-commerce och Agencies - utvecklar vi engagerande innehåll, högkvalitativa produkter, innovativa tjänster och personliga mötesplatser. Vår ägare är den nordiska mediekoncernen Egmont tillsammans med Nordisk Film, TV 2 i Norge och det danska bokförlaget Lindhardt og Ringhof. Egmont är en stiftelse som varje år delar ut en stor del av sitt överskott för att stötta utsatta barn och ungdomar.
Sista ansökningsdag är 2 oktober. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonsens.
Välkommen din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
