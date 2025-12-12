Senior Fpga-Utvecklare Nätverkskommunikation
2025-12-12
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Vi utvecklar nästa generations militära sensorplattformar och ledningssystem med hög teknisk nivå och modulär, öppen arkitektur. Våra system bygger på avancerade processorer och FPGA:er och används i flyg- och cyber-säkerhetskritiska tillämpningar. Du blir en del av ett team som driver utvecklingen framåt.
Din roll
Som senior FPGA-utvecklare får du en central roll i utvecklingen av våra inbyggda system och FPGA-lösningar för nätverkskommunikation. Du arbetar i ett team som utvecklar nästa generations högpresterande och säkra P4-programmerbara nätverksswitchar, där du tar ansvar för att utforma och implementera kompletta och komplexa funktioner på våra FPGA-plattformar.
Här får du arbeta nära både hårdvara och mjukvara, bidra i arkitekturval och driva tekniska lösningar från idé till färdig produkt.
Som person är du strukturerad, analytisk och har lätt för att samarbeta med andra i projekt med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Vi söker dig som har
* Civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot inbyggda system, system-on-chip eller liknande
* Några års erfarenhet av FPGA-utveckling
* Erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system (C/C++ eller liknande)
* Erfarenhet av HW/SW-integration och verifiering
* Förmåga och vilja att ta ansvar för större komplexa FPGA-funktioner
Det anses även meriterande om du har
Erfarenhet av utveckling i Altera och/eller AMD (Xilinx) verktygs-miljö
Erfarenhet av utveckling av inbyggda Linuxsystem
Erfarenhet av flyg-/cyber-säkerhetskritiska system eller militär-/försvarsteknik
Kompetens inom nätverkskommunikation
Kompetens inom signalbehandling, radioteknik eller elektronik
*
Doktorsexamen inom relevant/närliggande teknikområde
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
