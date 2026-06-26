Senior Fpga-Utvecklare
Syntronic Aktiebolag / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
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Är du en passionerad FPGA-utvecklare med gedigen erfarenhet av att arbeta med avancerade digitala system? Vill du vara med och utveckla innovativa produkter i teknikens framkant? Då är detta din chans!
Som Senior FPGA-utvecklare hos oss får du möjligheten att arbeta med design och implementation av komplexa FPGA-lösningar i spännande projekt hos kund. Du kommer att vara en viktig del av vårt utvecklingsteam och arbeta med allt från kravspecifikation till test och verifiering.
Som senior FPGA-utvecklare hos oss får du jobba med:
Design och implementation av FPGA-baserade system
Utveckling av VHDL-kod för block-implementation
Testa, verifiera och integrera FPGA-system
Felsökning och optimering av befintliga FPGA-system
Vi söker en FPGA-utvecklare som:
Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik, teknisk fysik eller liknande
Har minst 5 års erfarenhet av FPGA-utveckling
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet utav Microsemi.Publiceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
Du som elektronikdesigner värderar struktur, planering samt ordning och reda utan att förlora din kreativa sida. Du är samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter mycket samarbete internt såväl med kunder.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret – när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6941201-2072864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9980737