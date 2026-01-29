Senior Förvaltningsledare inom Datalager och Prestanda
2026-01-29
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior förvaltningsledare som tar helhetsansvar för förvaltning och vidareutveckling av en förvaltningsprocess kopplad till ett affärskritiskt on-prem datalager. Miljön bygger på SQL Server med Cognos Analytics som analyslager, och data warehouset används även i andra operativa processer och integrationer med höga krav på stabilitet och leverans.
Du leder ett mindre team och samverkar nära både datafunktion och verksamhet, särskilt vid incidenter och förbättringsarbete. En viktig del av uppdraget är att leda en task force med fokus på att identifiera och åtgärda prestandautmaningar för att säkerställa en stabil och förutsägbar leverans.
ArbetsuppgifterLeda och utveckla förvaltningsarbetet för ett on-prem datalager och tillhörande processer
Koordinera och prioritera teamets arbete samt säkerställa struktur, framdrift och tydlig kommunikation
Samverka med verksamheten i samband med incidenter, avvikelser och förbättringsåtgärder
Leda en task force för att analysera prestandaproblem, driva rotorsaksanalys och genomföra åtgärder
Säkerställa stabilitet i miljön som stödjer affärskritiska processer och integrationer
KravErfarenhet av arbete inom data/analys, exempelvis som förvaltningsledare i datalager
Senior profil med förmåga att arbeta strukturerat och driva frågor självständigt
Erfarenhet av att leda en mindre grupp eller ett mindre team
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att samverka med både IT och verksamhet
Svenska och engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av prestanda- och stabilitetsarbete i affärskritiska datalager/BI-miljöer
Erfarenhet av miljöer med SQL Server och Cognos AnalyticsSå ansöker du
